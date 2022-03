L'OL et l'OM s'unissent contre le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

D’ici cet été, la LFP va récupérer 600 millions d’euros à redistribuer aux clubs grâce au deal conclu avec CVC Capital Partners.

En effet, CVC Capital Partners va racheter 13 % de la filiale commerciale de la LFP pour un total de 1,5 milliards d’euro, une somme qui sera versée en trois fois. Jeudi, le collège de Ligue 1 se réunit afin de décider de la répartition du jackpot. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’affaire ne sera pas simple car tous les clubs ne sont pas d’accord sur la manière de répartir cet argent. Un élément fait particulièrement grincer des dents : le pourcentage qui sera alloué au Paris Saint-Germain alors que le PSG a d’ores et déjà fait savoir qu’il souhaitait récupérer à lui seul 30 %. Un chiffre qui semblait accepté par une majorité dans un premier temps mais qui a surtout fait tiquer deux cadors de la Ligue 1, à savoir l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Le pourcentage du PSG revu à la baisse ?

Pour les clubs présidés par Pablo Longoria et par Jean-Michel Aulas, ce ratio en faveur du Paris Saint-Germain est bien trop déséquilibré. C’est ainsi que sous la pression de l’OL et de l’OM, le PSG pourrait finalement accepter une part tournant aux alentours de 20 % selon L’Equipe. Afin de convaincre les clubs les plus modestes de Ligue 1, il pourrait par ailleurs être décidé qu’ils perçoivent leur part en une seule fois et non sur trois ans comme cela est pour l’instant prévu. Dans tous les cas, les clubs de Ligue 1 devront se mettre d’accord sur l’intégralité du modèle de redistribution de l’argent. C’est une condition indispensable pour que CVC Capital Partners maintienne son engagement. Et les clubs de Ligue 1 dans leur intégralité ont tout intérêt à ce que le fond d’investissement, qui va placer 1,5 milliards d’euros dans la Ligue 1, ne se fasse pas la malle.