L'OL coule à Angers, c'est déjà chaud

Dans : Ligue 1.

Angers bat Lyon 3-0

Buts pour Angers : Boufal (20e), Marcelo csc (53e), Ounahi (77e)

Expulsion : Cornet (65e) à Lyon

Après une entrée en matière décevante face à Brest, l’Olympique Lyonnais a littéralement coulé à Angers, s’inclinant 3-0 sans avoir vu le jour une seule minute.

Pour cette rencontre, Peter Bosz avait fait le choix de faire confiance à ses Brésiliens Paqueta et Guimaraes, même s’ils étaient en manque de compétition. Et cela se voyait avec une apathie inquiétante côté lyonnais, très bien exploitée par des Angevins au contraire déchainés. L’intensité n’était que d’un seul côté, et Boufal montrait la voie à suivre (1-0, 20e). Mohamed Ali Cho faisait des misères aux défenseurs lyonnais, provoquant des cartons jaunes, puis le rouge de Cornet en seconde période (65e). Entre temps, un Marcelo hors du coup avait plombé l’OL avec un but gag contre son camp (2-0, 53e). Le jeune entrant Ounahi participait au festival avec un tir sur le poteau (75e) suivi d’un but d’un tir à ras de terre (77e). La messe était dite et l’OL montrait au grand jour des carences inquiétantes dans tous les secteurs. Un point après voir joué Brest et Angers, le premier bilan est inquiétant pour Peter Bosz, tandis que le SCO devient le nouveau leader de la Ligue 1 devant le PSG.