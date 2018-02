ASM-OM : Glik meilleur attaquant que Mitroglou, Nabil Djellit a osé

Dans : Ligue 1, OM, Monaco.

Dans le festival offensif de l’AS Monaco ce vendredi face à Dijon, Kamil Glik a mis un point d’honneur à inscrire le quatrième et dernier but. Monté pour un coup-franc, le défenseur polonais a récupéré un centre au second poteau avec un contrôle parfait et une frappe limpide du gauche qui s’est figée sous la barre.

Un splendide but d’attaquant et qui a inspiré Nabil Djellit pour une moquerie sans pitié à l’égard de Kostas Mitroglou, le buteur de l’OM qui ne parvient que trop rarement à trouver le chemin des filets. Le journaliste de La Chaine L’Equipe, qui se fait un malin plaisir à torpiller le Grec dès qu’il le peut, ne pouvait visiblement pas manquer cette occasion.