L'Europe interdit PSG-Monaco en Côte d'Ivoire

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Prévu en Chine en août, le Trophée des champions 2024 entre le PSG et Monaco n'aura finalement pas lieu. La Côte d'Ivoire est candidate pour récupérer l'affiche en janvier 2025. Néanmoins, le calendrier des deux clubs complique les choses.

La LFP est vraiment maudite avec ses compétitions ces derniers mois. A la peine dans la quête de diffuseurs pour la Ligue 1, elle n'arrive pas à faire jouer son trophée des champions à l'étranger. La saison passée, la Thaïlande avait annulé l'organisation du match entre le PSG et Toulouse, obligeant les deux clubs à se rencontrer au Parc des Princes en janvier. Cette saison encore, la Ligue a connu un couac avec son trophée des champions. Programmé en Chine, le match PSG-Monaco a été reporté puisque la LFP n'a pas reçu l'autorisation d'entrer sur le territoire chinois.

La C1 prive la Côte d'Ivoire du PSG

Le flou demeure concernant la nouvelle date du Trophée des champions et surtout la nouvelle localisation du match. Le journal ivoirien Fraternité Matin a fait rêver la Côte d'Ivoire toute entière ces derniers jours en annonçant la probable organisation du match à Abidjan, en janvier prochain. Néanmoins, ce n'est qu'une rumeur selon le média Afrik Foot. En effet, il sera difficile d'organiser le Trophée des champions en début d'année 2025.

Trophée des champions : pourquoi le PSG ne viendra pas à Abidjan ! https://t.co/fBSP8HclS2 pic.twitter.com/06S2wk0l4g — Afrik-Foot (@afrikfoot) July 27, 2024

Même si la LFP est séduite par le projet ivoirien en off, elle se montre pessimiste pour la réalisation de cette option. En effet, le calendrier du PSG et de Monaco sera très dense à cette période. L'année débutera par la 17e journée de Ligue 1 avant les 16es de finale de la Coupe de France. Surtout, ces deux équipes auront ensuite leurs deux derniers matchs de poules de Ligue des champions à disputer. La seule possibilité serait de placer le trophée des champions entre la 17e journée de Ligue 1 et le 16e de coupe de France, ce qui ne serait pas apprécié par les deux clubs. Un nouvel échec gênant pour la LFP alors qu'elle prévoit d'étendre à 4 équipes françaises la prochaine formule du Trophée des champions en 2025-2026.