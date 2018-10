L’ASSE prend un gros coup de Bamba à Lille

Dans : Ligue 1, LOSC, ASSE.

Stade Pierre-Mauroy

Lille bat l'AS Saint-Etienne 3-1

Buts pour Lille : Bamba (17e, 46e), Pépé (85e)

But pour l'AS Saint-Etienne : Cabella (26e, sp)

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, Lille a dominé l’AS Saint-Etienne (3-1) ce samedi grâce à un doublé de Bamba. Cinquième victoire en autant de matchs à domicile pour le LOSC, qui conserve sa deuxième place au classement.

Le scénario était prévisible. Après avoir quitté l’AS Saint-Etienne libre cet été, Bamba a encore fait mal à son club formateur dans cette rencontre partie sur un très bon rythme. Aucune situation chaude à signaler jusqu’au premier coup d’éclat de l’homme du match, Bamba (1-0, 17e), dont la frappe terminait dans le petit filet de Ruffier ! De quoi lancer les vagues nordistes vers le gardien stéphanois, attentif sur la tête de Xeka.

On assistait alors à une succession d’actions litigieuses, conclue par la faute de Ballo-Touré sur Khazri dans la surface… Le penalty était sévère, mais Cabella (1-1, 25e), qui a demandé le ballon au Tunisien, égalisait sans trembler sur le premier tir stéphanois de la partie. L’ASSE s’en sortait bien mais était récompensée pour la solidité de son bloc. Le problème, c’est que cela n’a pas duré. Dès le retour des vestiaires, l’ancien Stéphanois Bamba (2-1, 46e) trompait encore Ruffier d’une frappe de l’extérieur de la surface.

Bamba buteur et passeur

Déjà son 7e but en L1, comme Neymar en tête du classement des buteurs. Suffisant pour assommer les Verts ? Pas du tout. Le LOSC reculait dangereusement et laissait l’adversaire se procurer des situations chaudes, à l’image de la reprise manquée de Khazri. C’était sans conséquence pour Lille, qui tuait le suspense grâce à Pépé (3-1, 85e) sur un contre mené par… Bamba, le bourreau de l’ASSE. Les Dogues continuent leur sans-faute à domicile et conservent leur deuxième place.