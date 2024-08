L'ancien patron de Canal+ veut virer Labrune de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans un peu mois d'un mois auront lieu les élections pour savoir qui sera le patron de la Ligue de Football Professionnel. S'il se représente, Vincent Labrune aura de la concurrence.

Le 10 septembre prochain, la LFP décidera si oui ou non son actuel président, élu il y a quatre ans après avoir battu Michel Denisot, restera à son poste. Même si L'Equipe a précisé la semaine passée que Vincent Labrune hésitait encore, les probabilités de voir l'ancien patron de l'Olympique de Marseille vouloir prolonger son bail sont nombreuses, notamment en raison d'un beau salaire, même s'il a également un golden parachute en cas de départ. Tandis que l'Orléanais hésite, c'est un ancien patron des sports de Canal+ qui se prépare à monter au créneau.

Cyril Linette, c'est de lui qu'il s'agit, consulte actuellement des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 afin de savoir si sa candidature a une chance d'aboutir. Connu des téléspectateurs de la chaîne cryptée, Cyril Linette a désormais sa boite après avoir été débarqué sans ménagement de la direction du PMU par ses actionnaires, lui aussi avec une jolie prime. Membre des Grandes Gueules du Sport, sur RMC, il a plusieurs fois soutenu Vincent Labrune, mais à priori, il souhaite à présent lui piquer sa place.

Viré par le PMU, il vise la LFP

Très intéressant, merci bcp. Il est difficile de ne pas céder aux demandes d’un diffuseur quand votre modèle dépend essentiellement des droits. Le souci que ça pose, en termes de vision (et c’est un point de vue général) c’est qu’une activité ne peut pas se construire, se… — Cyril Linette (@CyrilLinette) August 7, 2024

Dans ce combat de titans, Daniel Riolo avait confié récemment qu'outre Vincent Labrune et Cyril Linette, on pourrait par ailleurs trouver Karl Olive, proche d'Emmanuel Macron et lui aussi ancien de Canal+. Autrement dit, malgré la crise des droits de diffusion de la Ligue 1, la place de président de la Ligue de Football Professionnel est bonne. Pour l'instant, Cyril Linette n'a pas encore posé officiellement sa candidature, même si une sortie récente sur le clash entre les supporters de Ligue 2 et Beinsports a mis la puce à l'oreille de pas mal de monde, ses propos, sur X, ressemblant ouvertement à celle d'un futur candidat à la présidence de la LFP. Selon RMC, l'ancien patron des sports de Canal+ devrait se lancer ou renoncer cette semaine. Le suspense est haletant.