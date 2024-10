Jürgen Klopp au Paris FC, il pose une condition

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Malgré l’investissement à venir de Red Bull, avec l’aide financière de la famille Arnault, Jürgen Klopp ne va pas s’installer sur le banc de touche du Paris FC à terme.

Jeudi, le Paris FC est officiellement entré dans une nouvelle dimension avec l’annonce de l’ouverture de négociations exclusives avec Bernard Arnault et le groupe Red Bull pour l'achat majoritaire des parts du club parisien. Via la société holding Agache, l’une des plus riches familles du monde va donc débarquer dans le football français avec l’objectif de jouer la Coupe d’Europe. Mais avant de viser la Ligue des Champions, comme son grand frère le PSG, le PFC veut franchir les étapes à son allure entre la montée en L1, l’installation dans la première partie de tableau puis l’éventuelle découverte de la scène européenne. Refusant de brûler les étapes, la future direction du Paris FC ne va donc pas faire venir de grands noms, alors que la rumeur Jürgen Klopp a fait parler ces derniers jours. Futur directeur mondial du foot pour Red Bull, l’ancien entraîneur de Liverpool ne sera pas nommé coach du Paris FC, selon Pierre Ferracci.

« Stéphane Gilli fait du très bon travail »

Jürgen Klopp pourrait-il devenir l'entraîneur du Paris FC ?



"Il ne sera pas entraîneur. On va commencer par apprendre de lui en tant que coordinateur mondial."



💬Pierre Ferracci, président du club du Paris FC

« Non, Jürgen Klopp ne sera pas l'entraîneur du Paris FC. Enfin pas pour l'instant... Sauf un jour si on est en Ligue des Champions. En tout cas, Klopp peut apporter son aura, son image. Je crois aux échanges avec Red Bull, Leipzig... On échange comme les entreprises échangent entre elles. Je suis séduit par les datas de Red Bull, leur style… Red Bull ne vient pas pour faire de la multipropriété mais pour accompagner la famille Arnault. Et concernant le coach, chez nous, Stéphane Gilli fait du très bon travail. Nous, on va apprendre ce qu'est le rôle de coordination au niveau mondial de Jürgen Klopp. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup », a lancé, sur l’antenne de BFM TV, l’actuel président du Paris FC, qui souhaite que son club garde les pieds sur terre cette saison pour viser une montée directe en finissant parmi les deux premiers de la L2.