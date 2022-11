Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, est décédé

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Arbitre expérimenté de Ligue 1, il officiait notamment la semaine passée lors du match entre Lille et Rennes, Johan Hamel est décédé mardi d'un AVC après son entraînement physique. Agé de 42 ans, il était l'un des arbitres les plus expérimentés de notre Championnat et officiait également en Ligue des champions. Dimanche dernier, il oeuvrait à la VAR à l'occasion de la rencontre entre le PSG et Auxerre.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

⚫️ Le LOSC a appris avec effroi la disparition de Johan Hamel.



Le Club et son Président se joignent à la famille du football français en lui adressant toutes leurs pensées et en exprimant leurs sincères condoléances aux proches de l'arbitre français. pic.twitter.com/bECb7kUvUr — LOSC (@losclive) November 16, 2022

Le Club a appris ce mercredi la disparition à 42 ans de l'arbitre Johan Hamel.



Le FC Nantes tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu'à ses proches. — FC Nantes (@FCNantes) November 16, 2022