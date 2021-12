Jauge à 5.000 places dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2 !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans le cadre des mesures annoncées ce lundi soir par Jean Castex pour lutter contre le covid, les jauges sont de retour dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2.

Après quelques mois de tranquillité, l’explosion du variant Omicron a contraint les autorités à faire des choix qui ont été présentés par le Premier ministre à l’occasion d’une conférence de presse. Et une mesure concerne plus directement la Ligue 1 et la Ligue 2, puisqu’il s’agit, hélas, du retour d’une jauge dans les stades de football. Bien évidemment, on ne parle plus du huis clos qui avait été imposé la saison passée, mais alors que les enceintes sportives tournaient à plein régime depuis le début du championnat, les clubs de foot vont devoir resserrer la vis.

Jauge à 5.000 places dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2

En effet, Jean Castex a précisé que pour les enceintes sportives de plein air, et à compter du lundi 3 janvier, la jauge sera ramenée à 5.000 places dans les stades de football. D'autre part, dès le 15 janvier, les spectateurs devront présenter le pass vaccinal, un test n'étant plus suffisant. Le Premier ministre n'a pas précisé la durée de ces mesures qui vont lourdement impacter les finances des clubs déjà dans le rouge, même si à priori un point sera fait dans trois semaines. Bon courage pour choisir ceux qui seront les heureux élus parmi les abonnés.