« ‍J’accepte le chambrage de l’OL ‍», ce Brestois épate

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Match totalement fou au Groupama Stadium ce dimanche, avec la victoire de l’OL sur Brest 4-3 dans une rencontre partie dans tous les sens. Malgré le scénario, les belles paroles de Steve Mounié ont fait plaisir à tout le monde.

Lyon avait réussi à ouvrir le score sur un enchainement polémique, puisque O’Brien avait détourné de la main une tête de Mounié sans que l’arbitre ne bronche ni ne vérifie cette action. Et dans la foulée, Tolisso ouvrait le score pour les Lyonnais. Ensuite, Brest a réussi à magnifiquement renverser la vapeur pour mener 3-1 et s’envoler vers une victoire qui confortait sa deuxième place. Du moins le pensait-on car la réponse de l’OL a été folle, avec trois buts marqués en fin de match, dont le dernier penalty par Maitland-Niles à la 105e minutes, après des discussions et des échauffourées. Forcément, pour les Bretons, le scénario est difficile à digérer mais l’attaquant vedette de l’équipe, Steve Mounié, a fait preuve d’un sang-froid et d’une lucidité qui ont forcé l’admiration au micro d’Amazon Prime juste après la fin du match.

Mounié a pris du plaisir

Steve Mounié « c’était un bon match, j’accepte le chambrage ! » 👏👏 pic.twitter.com/BAAI1AUDe8 — Media Gones™ (@Media_Gones) April 14, 2024

« C’était un match électrique. Effectivement, il y a un sentiment de déception totale car à 3-1 on s’imaginait remporter ce match. Après, il y a eu des faits de jeu dans les deux sens, des cartons rouges. Je ne sais pas s’il y avait une main et donc pénalty pour nous en première mi-temps. On nous dit qu’il y avait hors jeu de Lacazette sur le coup-franc. Beaucoup de faits de jeu, de choses compliquées pour nous dans ce match. Pourtant, on avait réussi à revenir, à prendre l’avantage. Malheureusement, on perd sur la fin et je ne sais même pas quoi dire car c’est un beau match. Même si je suis déçu j’ai pris beaucoup de plaisir ce soir. C’était un beau match franchement, j’accepte le chambrage », a déclaré l’attaquant béninois avec un grand sourire, histoire de dire aussi qu’il avait pris part à une très belle rencontre de football ce dimanche soir à Lyon. Une attitude qui a en tout cas été mise en valeur sur les réseaux sociaux dès l'interview, où son fair-play et sa facilité à digérer ce match totalement fou ont bluffé les internautes.