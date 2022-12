Ineos confirme la signature de Jean-Claude Blanc

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce par le PSG de Jean-Claude Blanc, Ineos, via l'OGC Nice, a officialisé la nomination de l'ancien dirigeant parisien au poste de CEO.

« INEOS annonce que Jean-Claude Blanc va rejoindre son équipe de direction en tant que CEO (Chief Executive Officer) d'INEOS Sport, à partir de février 2023. Dans son rôle, Jean-Claude Blanc supervisera l'ensemble du portefeuille sportif d'INEOS, qui couvre le football, la Formule 1, la voile, le cyclisme, le rugby et la course à pied. Dans ce cadre, il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford qui se concentrera sur la gestion de la performance de très haut niveau. La responsabilité de l'exécution et de la gestion dans les activités sportives reste du ressort de la direction de chaque équipe sportive. La vaste expérience internationale de Jean-Claude Blanc dans le domaine du sport aidera INEOS à développer ses investissements dans Mercedes-AMG Petronas F1 Team, l'OGC Nice, le FC Lausanne Sport, le Racing Club Abidjan et l'équipe cycliste INEOS Grenadiers, ainsi que le parrainage par INEOS du British Challenge pour la 37e America's Cup, des équipes de rugby All Blacks et de l'équipe de course à pied Eliud Kipchoge. Jean-Claude Blanc sera responsable du développement d'installations de pointe dédiées à chacune des équipes détenues par INEOS, du développement de leurs « business plan » et de la croissance de leurs marques mondiales, ainsi que leur développement au sein d’un groupe sportif international intégré », a précisé le groupe appartenant au milliardaire anglais Jim Ratcliffe.