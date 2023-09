Homophobie, un ancien dirigeant de l’OM fait scandale

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Politiques et médias prennent l'affaire des chants homophobes de PSG-OM au sérieux, même si un ancien dirigeant marseillais a tenté de minimiser ces débordements.

Ce n’est malheureusement pas une nouveauté, mais les chants homophobes dans les stades de football ont fait leur retour dans l’actualité après les dérapages autour du match PSG-OM, l'affiche de Ligue 1 de dimanche dernier. Cela engendre de nombreux débats, notamment sur le fait que les médias ou les politiques s’emparent de la polémique pour taper sur le football ponctuellement, sans s’attaquer au fond du problème puisque ces dérapages sont fréquents chaque week-end, et on pourrait même aller plus loin en évoquant de nombreux stades de France, et pas que au plus haut niveau. Mais ce n’est pas une raison pour balayer le problème d’un revers de manche quand il est évoqué. C’est ce qu’a tenté de faire Jacques Cardoze, ancien responsable de la communication de l’OM, qui a été prié de s’en aller récemment du club olympien. Il a donc décidé de rejoindre l’émission de Cyril Hanouna, pour être chroniqueur chez TPMP. Sa sortie sur le sujet a eu le mérite de faire réagir, ce qui est le but de l’émission.

Le football un défouloir, c'est non

Je tombe sur TPMP et je vois un mec aux cheveux gris qui dit « les chants homophobes c’est pas très grave. c’est aux parents d’éduquer les enfants » il ajoute « sales negres ça ça aurait été inadmissible » pauvre con inculte! L

Homophobie est un délit et à cause de mec comme… — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) September 26, 2023

« C'est un moment où l'on oublie ces frustrations de la semaine. C'est un moment où l'on se retrouve entre copains et où il y a ce sentiment d'enracinement, ce sentiment de vouloir défendre son club et à mon avis, tous les chants n'ont absolument aucun rapport avec la haine de qui que ce soit. C’est une fête populaire et c'est tout mais il ne faut pas voir le mal partout », a lancé Jacques Cardoze, repris de volée par plusieurs chroniqueurs. « Jacques, je suis consternée par ce que tu viens de dire. ‘Les Marseillais, c'est des pédés', ce n'est pas homophobe pour toi ? Imagine que l'on ait dit par exemple 'Les Marseillais, c'est des bougnouls, les Marseillais, c'est des nègres' ou 'Les Marseillais, c'est des youpins'. Ça passe crème parce que ça fait partie du folklore du foot ? Pourquoi tu fais une hiérarchie, je ne comprends pas… Ici, tous les soirs, on s'émeut du harcèlement scolaire avec des mômes qui se suicident parce qu'on les traite justement de 'sale pédé'. Alors, nous, on pleure, on dit 'Ah, c'est horrible' et nous, on amène nos mômes dans les stades, on les entend chanter 'Les Marseillais, c'est des pédés' et là, ça passe crème. Excuse-moi, c'est consternant !". "L'homophobie est un délit, ce n'est pas une opinion », a dénoncé Géraldine Maillet, pour qui ce discours qui ferait passer des insultes condamnables au titre qu’elles sont prononcées dans un stade de football. Autant dire que la volonté de Jacques Cardoze de minimiser ces insultes n’est pas passée sur la chaine de la TNT.