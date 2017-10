Goal-line technology : Un drapeau de supporter ou le maillot de Vercoutre a causé le bug !

Dans : Ligue 1, SMC, Rennes.

La Ligue de Football Professionnel avait évidemment d'autres priorités ce week-end, mais il est inévitable qu'une réflexion va devoir se tenir concernant la goal-line technology après l'énorme bug dont Caen a failli être la victime contre Rennes. Sur un dégagement des deux poings de Rémy Vercourte, bien en dehors de son but, la montre de l'arbitre a vibré et ce dernier a accordé donc le but égalisateur au club breton. Mais très vite, devant les contestations caennaises, Monsieur Delerue a judicieusement décidé d'aller voir ses assistants, et après bien des palabres, l'arbitre s'est rendu à l'évidence, si sa montre a effectivement vibré, il n'y avais pas but pour Rennes.

L'arbitre a expliqué à Vercoutre que c'est la couleur de son maillot, jaune, qui avait provoqué cette erreur de lecture par l'outil technique mis en place. Mais selon Canal+, cette erreur assez inquiétante pourrait avoir été provoquée...par l'ombre d'un drapeau d'un supporter du Stade Rennais. Quoi qu'il en soit, la LFP qui a vendu la goal-line technology comme une arme infaillible doit désormais se pencher sur cette histoire car le jour où cela tombera sur un match crucial, on pourrait bien en parler un peu plus que ce week-end.