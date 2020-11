Foot : Laurent Blanc à la retraite, le brutal contre-pied

Dans : Ligue 1.

Dans une interview diffusée dimanche matin sur TF1, Laurent Blanc soumettait l’idée de ne plus jamais entraîner une équipe professionnelle.

« Plus le temps passe moins j’y crois. Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera pas sûrement avec des adultes, ça sera avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur » confiait notamment l’ancien entraîneur de Bordeaux, de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain. Des propos qui n’ont pas manqué d’interpeller, alors que le nom du champion du monde 1998 a régulièrement été cité à Lyon ou dans plusieurs clubs italiens durant les six derniers mois. Dimanche en fin de soirée, Laurent Blanc a toutefois tenu à clarifier ses propos auprès du journal L’Equipe. Et, rebondissement de situation, l’ancien coach du PSG n’a pas fait une croix sur sa carrière d’entraîneur professionnel.

« Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n'ai pas fait de croix sur le terrain. Je n'arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J'ai passé l'âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football » a clarifié Laurent Blanc, pour qui une aventure sur un banc de Ligue 1, par exemple, est donc toujours possible. Au moment de nommer Rudi Garcia au mois d’octobre 2019, l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France était également en lice pour obtenir le poste, laissé vacant par Sylvinho. Dans leur immense majorité, les supporters de l’OL étaient favorables à la venue de celui qui est amicalement surnommé « Le Président ». Mais les dirigeants rhodaniens, Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier et Juninho en tête, en ont finalement décidé autrement en nommant Rudi Garcia…