L1 : Laurent Blanc prêt à une incroyable décision ?

Faute d'avoir retrouvé un poste depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc a des doutes sur son avenir comme entraîneur, ne se sentant plus en phase avec ce métier.

Licencié en 2016 par le Paris Saint-Germain, alors qu’il est clairement le dernier entraîneur à avoir fait pratiquer du beau jeu au club de la capitale, Laurent Blanc a été cité comme étant proche de nombreux clubs depuis 4 ans. Rien qu’en France, son nom a circulé du côté de Marseille et plus encore de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas lui préférant finalement Rudi Garcia. Désormais âgé de 55 ans, et grâce au chèque XXL signé par le PSG, le champion du monde 1998 a les moyens financiers de ne plus jamais retrouver une équipe à entraîner, mais il semble surtout ne plus trop avoir le désir de s’installer sur un banc. Invité ce dimanche de Téléfoot, le Président a reconnu que l’évolution de la profession ne lui plaisait pas réellement.

Conscient de cette situation, Laurent Blanc semble dépité et proche d’abdiquer. « Si j’ai toujours envie d’entraîner ? Oui. Ça n’a pas changé, mais plus le temps passe moins j’y crois. Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera pas sûrement avec des adultes, ça sera avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur (...) Le foot est en train de prendre une direction qui ne me plait pas forcément. C’est à nous entraîneur de s’adapter. C’est de plus en plus dur à gérer comme entraîneur. Le métier est de plus en plus difficile, car on nous demande de plus en plus à faire prendre de la valeur aux joueurs, alors que nous travaillons dans la technique », a confié l’ancien sélectionneur national de l’équipe de France.