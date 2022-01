L1 : Fofana les met Verts de rage !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

21e journée de Ligue 1

Stade Geoffroy Guichard

L'AS Saint-Etienne s'incline face au Racing Club de Lens 1-2

But pour l'ASSE : Boudebouz (38e)

Buts pour Lens : Sotoca (78e), Fofana (90e+5)

L’AS Saint-Etienne va s’en mordre les doigts ! Alors que la victoire leur tendait les bras, les Verts se sont finalement inclinés contre le Racing Club de Lens (1-2) dans le temps additionnel ! La lanterne rouge de Ligue 1 avait pourtant bien débuté la partie. Sa bonne entame aurait pu permettre à Maçon d’ouvrir le score, sans la parade du gardien Leca.

C’était finalement juste avant la pause que l’ASSE était récompensée grâce à Boudebouz (1-0, 38e), bien aidé par une grossière erreur de Leca sur sa reprise ! Comme on pouvait s’y attendre, les Sang et Or, trop imprécis en première période, se montraient plus pressants au retour des vestiaire, sans vraiment inquiéter Bernardoni à ce moment de la partie. Les Stéphanois résistaient au courage et pensaient même faire le break, lorsque Gourna-Douath manquait sa reprise seul au second poteau !

Fofana récidive

90+5. Le but de Seko Fofana après 94 minutes et 32 secondes est le plus tardif inscrit dans le cours du jeu par un joueur de Lens en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07). Providentiel. #ASSERCL pic.twitter.com/1xHGzcnTJq — OptaJean (@OptaJean) January 15, 2022

Une balle de match qui allait coûter cher… Car quelques minutes plus tard, l’attaquant lensois Sotoca (1-1, 78e) égalisait de la tête sur corner. Un match nul aurait déjà été difficile à encaisser pour le coach Pascal Dupraz, en colère après l’égalisation concédée. Autant dire que les locaux prenaient un énorme coup sur la tête en voyant Fofana (1-2, 90e+5) réussir sa spéciale dans la lucarne opposée dans le temps additionnel ! C’est dur pour Saint-Etienne, qui s’enfonce encore un peu plus avec cette sixième défaite consécutive en championnat.