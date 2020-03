FCN : Le foot un sport d'été, Gourcuff exige cette révolution

Dans : Ligue 1.

L'entraîneur du FC Nantes ne sait pas quand la saison de Ligue 1 se finira mais il souhaite que le championnat 2020-2021 débute en février et devienne plus estival.

A cet instant de l’année, nul ne sait réellement quand le football pourra reprendre ses droits, la planète entière luttant contre une terrible épidémie de coronavirus. Evoquer le calendrier sportif peut sembler bien secondaire en ces circonstances, mais pourtant les autorités du football français doivent s’y pencher sérieusement afin que le Championnat puisse repartir dès que la situation se sera améliorée. Mais pour Christian Gourcuff, qui se confie ce dimanche à l’Agence France Presse, il est évident que les dirigeants de Ligue 1 et plus généralement des championnat européens doivent profiter de cette pause imposée afin de réfléchir à une refonte totale des calendriers.

L’entraîneur du FC Nantes est persuadé que le football professionnel a tout à gagner à s’offrir une révolution. « Il va falloir revoir les calendriers. Cela sera inévitable compte tenu des délais de la saison prochaine. Il faut décaler la saison pour commencer au mois de février. Ce serait le bon moment pour le faire. On aurait le temps pour terminer cette saison et se préparer (...) Je pense que le foot est un sport d'été. En hiver, on joue dans des conditions épouvantables, y compris pour les spectateurs. C'est une tradition qu'on a conservée pendant longtemps alors que les conditions sont idéales en été, surtout maintenant qu'on joue en nocturne », explique Christian Gourcuff. Mais si l’UEFA s’inspire du mauvais exemple donné par l’Union Européenne, il n’est pas évident que cette révolution intervienne, les intérêts des uns n'étant pas ceux des autres.