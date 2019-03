Evra ciblé, Gignac règle ses comptes avec les consultants français

Dans : Ligue 1, PSG.

Ancien joueur et désormais supporter de Manchester United, Patrice Evra n’a pas caché sa joie après la victoire des Red Devils à Paris (1-3) en Ligue des Champions.

Le latéral gauche avait publié sa célébration sur Instagram, quitte à narguer les Parisiens de la tribune présidentielle. Forcément, son attitude n’a pas plu et l’ex-Marseillais s’est attiré les foudres de certains consultants comme Jérôme Rothen. La polémique a même voyagé jusqu’au Mexique où André-Pierre Gignac n’a pas du tout apprécié le traitement infligé à Evra.

« Franchement, on l'a beaucoup critiqué, on a oublié la carrière qu'il a eue. Tout le monde devrait un peu se calmer autour de Patrice Evra, on s'attaque trop facilement à lui depuis 2010, a regretté l’attaquant des Tigres de Monterrey dans L’Equipe, avant d’évoquer le rôle des consultants. (...) Je n'aime pas la critique venant d'un autre joueur ou d'un ancien pro. Ils ont connu la difficulté d'encaisser cela et dix, vingt ou trente ans plus tard, ils s'y mettent, sachant que le média est de plus en plus fort. »

Gignac ne fera jamais ça

« Cela me tue, on cherche toujours la petite bête. J'accepte la critique qui fait avancer mais ceux qui disent : " Il est gros, il est nul, combien il gagne ", ils m'ont fatigué ceux-là. On pense que cela impacte toujours le joueur mais le plus compliqué c'est que cela touche aussi la famille, les enfants... », a confié l’attaquant tricolore, qui tiendra bientôt une chronique dans l’émission Téléfoot. « En tant que chroniqueur, je ne fracasserai jamais un joueur ! », a promis Gignac.