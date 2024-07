Droits TV ‍: Une offre révolutionnaire à 15 euros pour la Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Toujours à la recherche d’un diffuseur à un mois de la reprise de la Ligue 1, les dirigeants de la LFP envisagent de plus en plus sérieusement de lancer leur propre chaîne… avec des offres inédites.

Ces dernières semaines, l’idée d’une chaîne 100 % Ligue 1 créée par la Ligue de Football Professionnel a fait son chemin afin de compenser l’absence de diffuseur pour la période 2024-2029. Les négociations avec Canal+, Beinsports, Prime Video ou encore DAZN n’ont abouti à aucun accord, une situation préoccupante au début du mois de juillet. Pour compenser l’absence de diffuseur, la LFP envisage sérieusement de créer son propre média et pour cela, plusieurs offres sont actuellement étudiées. L’offre n°1, déjà évoquée par Vincent Labrune, s’élèverait à 30 euros par mois pour l’ensemble des matchs du championnat de France. Mais à en croire les informations de Daniel Riolo sur RMC, une seconde offre, inédite pour le coup, est également en réflexion.

Celle-ci serait moins onéreuse (15 euros par mois) avec les matchs d’une seule équipe. Une offre attrayante pour certains qui ne regardent que les matchs de leur club de coeur, mais qui ne conviendra certainement pas à la majorité des fans de Ligue 1, lesquels apprécient regarder d’autres matchs en plus de ceux de leur club. « Vincent Labrune est à bloc là-dessus (la chaîne L1) même s’il y a toujours l’idée qu’au dernier moment, Beinsports sorte du bois pour filer le chèque ou que Canal+ change d’avis. Il y a toujours cet espoir sur un coin de table. Mais ce sur quoi on bosse à la Ligue pour la chaîne 100% Ligue 1, ce sont des offres différenciées. L’offre à 30 euros par mois serait une offre intégrale avec tous les matchs, les résumés, des vieux matchs, des émissions : une offre vraiment costaud et globale » a révélé le journaliste avant de poursuivre.

La chaîne 100 % L1 disponible à 15 euros par mois ?

« Mais ce qui est totalement nouveau, c’est que la LFP envisage aussi une offre à 15 euros pour voir uniquement les matchs de ton club. La Ligue bosse là-dessus mais ça ouvre la porte à des choses folles car cela va donner l’opportunité de voir clairement là où il y a des abonnés et où est-ce qu’il n’y en a pas. Ce qu’ils promettent, c’est que même si les matchs du PSG et de l’OM ont un million d’abonnés et que les autres en ont une poignée, on continuera de partager l’oseille. Le temps que tout cela se construise, il va falloir emprunter de l’argent à un partenaire, probablement CVC, qui est dans l’affaire jusqu’au bout. La nouvelle idée, c’est ça » a expliqué Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Chez les fans de football français, on croise les doigts pour qu’un accord soit rapidement trouvé avec Beinsports ou Canal+ car à n’en pas douter, cette solution ne fera pas l’unanimité même si elle a le mérite d’exister pour proposer aux fans des clubs français les matchs de leur équipe à moindre coût.