Droits TV ‍: Vincent Labrune retire 5 euros

Par Guillaume Conte

Le bras de fer continue pour les droits TV, et le sujet de la création de la chaine 100% L1 a été abordé. Le prix de l'abonnement pourrait déjà faire l'objet d'un réajustement.

Sur tous les fronts en ce moment, Vincent Labrune a du répondre aux sénateurs qui étudient en commission la financiarisation du football français. Un timing pas forcément excellent pour le dirigeant de la LFP, qui est déjà sous pression avec l’attribution des droits TV, sur lesquels les clubs de Ligue 1 comptent beaucoup pour leur avenir. A cette occasion, parmi les nombreux sujets évoqués, le fait que la Ligue soit décidée à lancer sa propre chaine est aussi un sujet délicat. Ce n’était clairement pas ce qui était prévu à la base avec l’appel d’offres, mais le fait que Canal+ ne fasse aucun pas vers un rapprochement et que les autres propositions étaient très basses, la chaine 100% L1 pourrait bien voir le jour à un mois et demi de la reprise du championnat.

Un tarif revu à la baisse ?

Un projet qui ne convainc pas grand monde si ce n’est Vincent Labrune. Coup de bluff ou pas, l’ancien président de l’OM est persuadé que cela permettra de dégager des bénéfices intéressants sur la durée et qui permettront aux clubs français d’éviter la débandade. Cela reste à voir car la LFP table sur plus d’un million d’abonnés très rapidement, et jusqu’à 3 millions dans les années à venir. Et tout cela pour un coût de 30 euros par mois qui a fait bondir les observateurs. Interrogé à ce sujet, Vincent Labrune a laissé ouvert la porte pour une rectification en ce qui concerne le tarif, expliquant que ce prix-là faisait partie d’une étude, et qu’une hypothèse de travail sur un abonnement à 25 euros par mois était aussi dans les cartons. Un petit geste qui ne changera pas le fond du problème, mais qui démontre que le prix de l’abonnement pourra être un élément crucial dans le succès de la chaine 100% Ligue 1 si celle-ci venait vraiment à voir le jour.