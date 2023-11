OM-OL ‍: Aulas refuse que Lyon joue à Marseille

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A moins que l’appel de l’OL aboutisse à une issue favorable pour le club rhodanien, le match Marseille-Lyon sera rejoué dans un Vélodrome plein à craquer le mercredi 6 décembre prochain.

Reporté en raison de l’attaque du bus de l’Olympique Lyonnais par des individus sur la voie publique à deux heures du match, l’Olympico entre l’OL et l’OM doit être rejoué le mercredi 6 décembre prochain. La LFP a statué sur les conditions de ce match et contre toute attente dans le camp lyonnais, le match sera joué à Marseille et en public. Autrement dit, aucune sanction n’a été prise à l’encontre du club phocéen. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel estime que les incidents ayant eu lieu sur la voie publique, elle n’est pas compétente pour sanctionner Marseille et a donc simplement donné un match à rejouer dans le même lieu que celui initialement prévu.

OM-OL loin du Vélodrome, réponse officielle le 21 novembre ! https://t.co/eAwnh3RbeN — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2023

Cette décision est absurde et trop grosse pour être vraie selon Jean-Michel Aulas. Présent au siège de la Fédération française de football à l’occasion des 50 ans de la formation française, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a donné son avis sur cette situation chaotique. Pour lui, il n’est pas envisageable une seconde que le club rhodanien aille jouer à Marseille dans un Vélodrome en ébullition le 6 décembre prochain. « Je n’imaginais pas que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille » a estimé le membre du Comex de la FFF et du conseil d’administration de la LFP, avant de poursuivre.

Jean-Michel Aulas veut que l'OM soit sanctionné

« Il y a déjà eu certains nombres d’incidents à Marseille de ce type. Ils avaient été gérés car le délégué de la Ligue était dans le car. Il avait pu en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement, le délégué n’avait pas pris place dans le car. Il n’empêche que la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer. D’ailleurs, en UEFA, quand vous jouez en Ligue des champions, on avait été sanctionnés. La responsabilité existe » insiste Jean-Michel Aulas, qui persiste à dire que l’Olympique de Marseille doit être sanctionné, comme il l’avait déjà fait après les incidents sur le réseau social X. L’appel de l’OL sera étudié par la LFP le 21 novembre prochain avec l’espoir dans le camp rhodanien d’obtenir un match sur terrain neutre.