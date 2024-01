Droits TV ‍: Le feuilleton Mbappé à l'origine du crash

Dans : Ligue 1.

Les négociations pour les droits TV de la Ligue 1 à compter de la saison prochaine se poursuivent entre la LFP et les potentiels diffuseurs avec en arrière-plan, un enjeu énorme autour de Kylian Mbappé.

Après un appel d’offres jugé infructueux, la Ligue de Football Professionnel négocie de gré à gré avec les potentiels diffuseurs les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Canal + n’est pas entré dans la danse et les principaux espoirs du football français semblent aujourd’hui reposer sur DAZN, le « Netflix du sport » qui est déjà installé dans certains grands championnats européens. Néanmoins, l’espoir du milliard d’euros de droits TV s’est envolé pour Vincent Labrune, qui espère tout de même récupérer une somme proche de 800 millions d’euros en comptant bien sûr les droits internationaux. BeIn Sports est également dans la danse et pourrait se positionner sur l’un des lots.

Mais pour tous les potentiels diffuseurs, l’un des enjeux est de savoir quelles seront les têtes de gondole de la Ligue 1 pour la saison à venir. Sans tourner autour du pot, la présence ou non de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a son importance et pourrait déterminer en partie le montant des droits TV pour le prochain cycle selon So Foot. « L’autre aspect problématique tient en la valeur intrinsèque de la Ligue 1 dans un marché européen déjà morose. Naturellement, la notion de qualité (par exemple d’un Lens-PSG) n’est pas forcément corrélée avec les sommes déboursées » détaille le média sur son site internet, avant de conclure en évoquant directement l'avenir de Kylian Mbappé comme l'un des enjeux majeurs des négociations des droits audio visuels en France.

Mbappé, la vitrine du foot français pour vendre ses droits TV

« Le capitalisme sportif a ses mystères et ses règles occultes. Par contre, l’attractivité, notamment en matière de droits internationaux, reste un facteur essentiel. Un départ de Kylian Mbappé, après ceux de Neymar et Messi, surtout s’il devait se confirmer rapidement, plomberait à coup sûr les tractations. Que resterait-il comme produit phare ou tête de gondole ? » s’interroge le média, persuadé que l’avenir de Kylian Mbappé va jouer un grand rôle dans les négociations entre la LFP et DAZN ainsi que les autres diffuseurs dans les prochaines semaines. Espérons pour tout le monde que le suspense ne dure pas trop longtemps car dans les bureaux de la Ligue, ce dossier des droits TV est logiquement très sensible.