Droits TV ‍: La stat qui flingue l'appel d'offres

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Critiquée depuis quelques années, la Ligue 1 a pourtant offert des scénarios alléchants et des matchs agréables ces dernières saisons. Mais depuis le début de l’exercice 2023/2024, la ligue des talents retombe dans ses travers.

La saison passée, la Ligue 1 a été le terrain de jeu préféré des attaquants. Six joueurs ont terminé avec au moins 20 buts inscrits. Dont certains évoluant en dehors de la première moitié de tableau comme Habib Diallo, 20 buts avec Strasbourg ou Folarin Balogun, auteur de 21 réalisations sous le maillot du Stade de Reims. Cette saison 2023/2024, avec des compétitions internationales à la fin de l’année, devait promettre encore mieux. Finalement, l’animation offensive n’a jamais été autant pauvre que depuis la saison 1991/1992. Après 100 matchs disputés, seulement 2,52 buts par match sont inscrits, contre 3,01 l’an dernier. Pire, il y a eu déjà 15 fois le score nul et vierge de 0-0 comme le comptabilise Opta.

La Ligue 1 ennuyeuse, les buteurs en panne

15% - Il y a eu 15% de scores nuls et vierges en Ligue 1 2023/24, plus haut pourcentage depuis 1991/92 (16.8%). Avec 15 occurrences, le 0-0 est le score le plus fréquent dans l'élite cette saison. Déception. #HACASM pic.twitter.com/LL7CIZNOsQ — OptaJean (@OptaJean) November 11, 2023

Ce fameux 0-0, qui a si souvent été associé à la Ligue 1, est de nouveau le score le plus fréquent cette saison. Il faut remonter à 1991/1992 pour retrouver trace d’un pourcentage aussi haut (16.8%). Car ce 15% de match nul et vierge est aussi à cause de l’inefficacité de certains attaquants comme Jonathan David (2 buts), Alexandre Lacazette (3 buts) ou Terem Moffi (3 buts). Seul Kylian Mbappé, auteur de 13 buts, parvient à tenir la cadence. Son principal concurrent pour le titre de meilleur buteur du championnat est Akor Adams avec 7 réalisations, loin derrière le joueur du PSG. Pour son passage à 18 clubs et donc 34 journées, la Ligue 1 devait forcément baisser en chiffre, mais le constat est pour le moment sans appel. Le record de la saison la moins prolifique est encore loin avec 2,09 buts par match en 1986/1987 mais rien n’est rassurant à l’heure actuelle. Surtout que les diffuseurs sont en discussions pour renouveler les Droits TV de la Ligue 1, et le fait que les matchs ennuyants se multiplient n'aide clairement pas la Ligue à vendre son produit phare.