Droits TV ‍: La Ligue reporte sa décision à la semaine prochaine ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel réunissait ce samedi soir le collège de la Ligue 1. Dans une ambiance tendue, il a été décidé de ne rien décider. Une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine.

Il y avait de la tension dans l'air ce samedi lors de la réunion organisée d'urgence par le président de la LFP, et cela peut se comprendre puisque qu'à sept semaines de la reprise du championnat de Ligue 1 aucune diffusion n'est encore prévue. Face à face l'offre de DAZN et celle mise en place la Ligue avec Warner Discovery au sein du bouquet Max. Et encore une fois Beinsports n'était pas au rendez-vous, même si un Nasser Al-Khelaifi très véhément a fait savoir qu'il refusait le lancement d'une chaîne 100% Ligue 1 par la LFP. A en croire Mohamed Toubache-Ter, constatant qu'aucun des deux choix n'était vraiment plébiscité, d'autant plus que les projections financières n'incitaient pas à l'optimisme, le président de la Ligue de Football Professionnel a convenu d'organiser une nouvelle réunion la semaine prochaine.

Lors de ce collège Ligue 1, Nasser est intervenu juste pr dire « je suis opposé à la création de la chaîne »



Nicollin a parlé avec le cœur.



Vincent Labrune a juste déclaré « on se précipite pas, on se réunit semaine pro pr prendre une décision » #DroitsTV — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 6, 2024

Pas de quoi rassurer les 18 clubs, puisque la Ligue de Football Professionnel a reconnu que les budgets des équipes devraient être revus à la baisse et pas qu'un peu. « Dans les simulations qui ont été faites, le montant par club sera divisé entre 2,5 et 3,5 », a précisé l'insider. Il va donc falloir encore une fois attendre, et chaque jour qui passe confirme que Canal+ et Beinsports n'ont plus l'intention de venir négocier pour la Ligue 1. Il ne manquerait plus que DAZN se retire des discussions et la coupe serait pleine pour le championnat de France.