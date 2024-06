Droits TV ‍: La Ligue 1 détruite par la NBA

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Sans diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine, la Ligue de Football Professionnel prépare la création de sa propre chaîne à 25 euros par mois pour ses abonnés. Un tarif jugé beaucoup trop élevé comparé à d’autres compétitions sportives.

Le coup de bluff n’a pas fonctionné. Alors qu’elle souhaitait pousser Canal+ à sortir de l’ombre pour les droits TV de la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel n’a toujours aucune piste sérieuse pour la période 2024-2029. L’instance dirigée par Vincent Labrune doit donc sérieusement envisager la création de sa propre chaîne, avec un prix fixé à 25 euros par mois pour ses abonnés. Un tarif très critiqué depuis l’annonce de ce plan B.

Coup final. Sans offre qualitative d'une réelle ampleur et objectivement difficile à atteindre avec la Ligue 1, pas de justification à un tarif de 25€. En dehors d'un récit qui tient du fantasme, de l'incompétence ou du mensonge, point de chance que cela fonctionne à court terme https://t.co/QRgnrRcLhg — Jean-Baptiste Guégan  🌍📚⚽ (@jbguegan) June 8, 2024

Il faut dire que d’autres compétitions sportives, pourtant plus spectaculaires, sont proposées à des montants plus intéressants. C’est notamment le cas de la NBA dont le pass mensuel coûte 23,99 euros, d’où le constat du journaliste Jean-Baptiste Guégan. « Coup final, a écrit l’expert en géopolitique du sport sur X. Sans offre qualitative d'une réelle ampleur et objectivement difficile à atteindre avec la Ligue 1, pas de justification à un tarif de 25 euros. En dehors d'un récit qui tient du fantasme, de l'incompétence ou du mensonge, point de chance que cela fonctionne à court terme. »

L'abonnement de trop

C’est aussi l’avis du consultant Jérôme Rothen qui a poussé un coup de gueule. « Quand tu regardes la Ligue 1 et encore plus cette année, quand tu vois le spectacle, tu te dis que tu es un vrai passionné de football et du championnat de France, a réagi l’ancien Parisien sur RMC. Le message que tu envoies… Alors que tu paies déjà des abonnements qui coûtent très cher sur Netflix, sur beIN, sur Canal etc. Et à la fin du mois, tu en as pour 150 balles ! Et tu vas rajouter 25 euros pour voir des matchs merdiques de L1 ? Je suis désolé, j'ai très souvent défendu la Ligue 1. Mais, cette année, elle est indéfendable. »

« Déjà, nos locomotives ne répondent pas présent et les équipes moyennes, quand tu vois le niveau technique et le spectacle en général... Je suis désolé, on est inférieur à beaucoup d’autres championnats. Si vous créez une chaîne pour la Ligue 1, mettez-la à moins de 15 euros pour envoyer un message. Peu importe la rentabilité. Téléfoot avait voulu faire ça à l’époque. 25 euros, ils ont vite fait le ratio et ils ont vu qu'ils n'auraient pas le million d'abonnés. Et là ils nous parlent de deux millions d’abonnés. Mais vous plaisantez ou quoi ? Jamais ça n'arrivera », a prévenu Jérôme Rothen.