Droits TV : Canal+ « veut faire saigner » la Ligue 1 et Labrune

Le conseil d'administration de la LFP se réunit ce mercredi, mais il faudra attendre la fin du mois et l'assemblée générale de la Ligue pour en savoir plus sur l'attribution des droits TV de la Ligue 1. En attendant, Vincent Labrune a les oreilles qui sifflent.

Le feuilleton Mbappé étant terminé, c'est désormais celui des droits de diffusion de la Ligue 1 qui occupe les esprits. Et c'est peu dire que la pression est à présent énorme sur la Ligue de Football Professionnel qui pense pouvoir régler cela d'ici à la fin du mois de juin. Tandis que Beinsports et Canal+ sont visiblement prêts à pousser le curseur des négociations jusqu'au maximum possible, Daniel Riolo affirme que désormais ce n'est pas vraiment Vincent Labrune qui dirige les discussions, mais que ce sont les dirigeants politiques qui ont pris le pouvoir et tentent de ramener Maxime Saada à la table des négociations. Sans Canal+, un accord paraît totalement impossible, mais la chaîne du groupe Bolloré en veut toujours énormément à la Ligue de Football Professionnel et à son actuel président.

« Aujourd’hui, les présidents des clubs le savent, Vincent Labrune ne sert plus à rien, c’est fini. Tout le monde le sait, à part ses trois ou quatre laquais habituels. Aujourd’hui, la discussion a lieu au niveau étatique, c’est Macron qui mène la barque. Et comme il a beaucoup de dossiers sur son bureau, il faut attendre, même s’il a commencé à s’en occuper et que cela n’a pas vraiment bien fonctionné avec le diner à l’Elysée, il va devoir en remettre une couche (…) Bien sûr que Sarkozy veut convaincre ses amis qataris, mais pas qu’eux. Il essaie aussi de recoller les morceaux avec Bolloré (Ndlr : Le propriétaire de Canal+) parce que c’est Bolloré qui a la clé. S’il ouvre le robinet de la distribution, alors tout sera réglé car Beinsport sera OK pour mettre l’oseille, sinon non. Et comme Bolloré veut les faire saigner jusqu’au bout. Pourquoi on en est face à cette situation avec Saada et Bolloré ? Il faut s’en prendre à la direction d’avant à la LFP, et Labrune a fait perdurer cela en allant voir Amazon et en pensant que les GAFA allaient sauver le football français. Dans le business plan fourni à CVC on devait être à 1 milliard par saison cette année et à 1,3 milliard dans le prochain appel d’offres. Mais on se rend compte des balivernes énormissimes que l’Orléanais (Ndlr : Vincent Labrune) raconte ! », a lancé au micro de RMC un Daniel Riolo remonté contre l'actuel patron de la LFP.