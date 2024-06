Droits TV ‍: La Ligue 1 à 30 euros, un sondage terrifiant

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel envisage de lancer sa chaîne 100% Ligue 1 faute d'avoir trouvé un diffuseur pour la saison prochaine. Mais le prix envisagé par la LFP scandalise les amateurs de foot.

L'assemblée générale de la LFP a débouché sur un non-choix de la part des clubs de Ligue 1, puisque Vincent Labrune n'avait rien de neuf à proposer concernant le choix d'une ou plusieurs chaînes pour donner le championnat 2024-2025 en direct. On peut déjà oublier le milliard d'euros promis l'an dernier par le patron de la Ligue, et même 500 millions d'euros par saison juste pour la L1 serait un petit miracle. Alors, l'idée d'une chaîne montée par la Ligue 1 prend de l'ampleur de jour en jour, sauf que le prix de l'abonnement a déjà fait bondir les fans de football. En effet, la LFP envisage très sérieusement de réclamer 30 euros par mois pour suivre le feuilleton de la Ligue 1, ce qui est évidemment un très gros montant pour une chaîne que ne donnera rien d'autre que le championnat. Via son compte X, Pierre Ménès a réalisé un sondage, lequel a recueilli des milliers de votes. Et le résultat est terrible.

Une chaîne à 30 euros qui va rater son public

Allez un petit sondage

Qui va s’abonner à la chaîne de la ligue 100% ligue 1 pour 30€ par mois sur 10 mois — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 21, 2024

En effet, sur les 29.122 votants, ce qui n'est pas rien même si cela reste un sondage sur les réseaux sociaux et n'est donc pas représentatif d'un échantillon de la population, 94% des personnes affirment qu'elles ne s'abonneront pas à cette chaîne 100% Ligue 1 si elle est commercialisée à 30 euros par mois, contre seulement 6% qui paieront cela à la Ligue de Football Professionnel. Un énorme désaveu pour les dirigeants de la L1, d'autant que de très nombreuses voix s'élèvent pour faire remarquer que ce tarif est totalement surréaliste et risque de plonger un peu plus les 18 clubs de Ligue 1 dans la crise. Cependant, tout cela pourrait aussi être un ultime moyen de pression sur Canal+ et Beinsports afin que ces deux chaînes finissent par s'entendre afin d'éviter de passer pour les fossoyeurs de la Ligue 1, ce que Maxime Saada, le patron de Canal+, voulait surtout éviter.