Droits TV ‍: Une chaine offre 500ME, la Ligue 1 refuse

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé ne fait pas les affaires de la Ligue 1, toujours en quête d'un ou plusieurs diffuseurs à partir de la saison prochaine. Mais la LFP n'acceptera pas la première offre venue.

Le rêve de toucher 1 milliard d’euros par an s’est probablement envolé avec l’annonce de Kylian Mbappé à Nasser Al-Khelaifi concernant son départ du PSG en fin de saison. Mais du côté de la Ligue de Football Professionnel, on pense que notre championnat de Ligue 1 aura toujours une belle valeur et qu’il n’y a aucune raison de brader ces droits. Alors, lorsqu'un diffuseur a tendu un premier chèque, Vincent Labrune a tout simplement refusé le montant ainsi proposé. L'Agence France Presse révèle en effet que DAZN, souvent considéré comme le Netflix du sport, a proposé 500 millions d'euros par an pour la totalité des matches de Ligue 1 à chaque journée de Championnat. Une proposition repoussée de la main par la Ligue de Football Professionnel qui a un autre montant en tête.

500ME pour toute la L1, c'est non

Droits TV : Trois chaînes s'affrontent pour la Ligue 1 https://t.co/E4GdQmz4VX — Foot01.com (@Foot01_com) February 14, 2024

Du côté des autorités du football français, on ne vise plus le milliard d'euros, mais tout de même une somme record. « La Ligue compte sur un soutien de la chaîne qatarienne beIN Sports pour limiter la casse et approcher les 800 millions d’euros, en combinant droits nationaux et internationaux, ces derniers pouvant être doublés par rapport au prix actuel (environ 80 millions d’euros annuels), selon la même source », révèle l'AFP.

En refusant l'offre initiale de DAZN, Vincent Labrune ne prend donc pas un risque énorme, puisque la LFP compte toujours sur plusieurs diffuseurs pour arriver à ces 800 millions d'euros et pas un seul. Il est vrai que l'épisode Mediapro a vacciné les dirigeants du football français et qu'avant de confier ses droits à une seule chaîne, le patron de la ligue prendra ses précautions, l'AFP expliquant que VL pense avoir « le temps qui joue pour lui ». Ces derniers, le ticket DAZN-Beinsports paraît tenir la corde. La réponse interviendra avant la fin de la saison, c'est la seule certitude dans ce dossier des droits TV.