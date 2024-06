Droits TV ‍: La colère monte, CVC attaqué ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Les clubs de L1 sont dans une position désespérée. Ils n'ont toujours pas obtenu de droits TV. En plus, il faudra une belle somme pour payer CVC. Opposant de l'accord avec le fonds d'investissement, le président du Havre est amer.

La Ligue 1 est devant une équation mathématique insoluble. Elle doit obtenir des droits TV suffisamment important pour maintenir le niveau de vie de ses clubs, payer CVC pour les deux années précédentes tout en ayant fait fuir toutes les chaines intéressées. On est plus sur un tour de magie qu'une réelle stratégie commerciale pour le moment. Le milliard d'euros est loin et les clubs de Ligue 1 espèrent sauver les meubles, quitte à créer leur propre chaîne. Un fiasco qui conforte Jean-Michel Roussier dans l'idée qu'il se faisait de l'accord entre la Ligue 1 et CVC. Le président du Havre conteste le deal depuis longtemps, l'ayant même attaqué devant les tribunaux.

CVC totalement inutile pour les droits TV

Après avoir dénoncé la répartition inégale des sommes offertes par le fonds d'investissement, Jean-Michel Roussier questionne ironiquement l'aide fournie par CVC sur les droits TV. En effet, le fonds a permis la création de la société commerciale de la LFP. N'aurait-il pas du être plus efficace sur la vente des droits TV ? C'est ce que le président havrais s'est demandé dans une interview pour L'Equipe.

« C'est malheureux d'attendre une intervention divine pour obtenir 400 ou 500 M € comme je le lis. On a créé une société commerciale, qui prend 13 % des recettes à vie de la Ligue, pour en arriver là ? […] On nous a vendu l'arrivée de la société commerciale comme une étape majeure pour le développement du foot français et aujourd'hui, on parle d'un plan de sauvetage et il est demandé aux actionnaires des clubs d'accentuer leur garantie financière. Si c'était pour ça, on peut s'interroger d'avoir concédé à vie 13 % de nos revenus. Tout le monde est en train de se rendre compte que les banquiers ne sont pas les plus à même de valoriser un produit foot qu'ils ne connaissent pas. De messies, ils deviennent rapidement apprentis sorciers. Espérons qu'ils ne soient pas, demain, nos fossoyeurs », a t-il lâché.

Et ce n'est pas le projet de chaîne 100% Ligue 1 à plus de 20 euros par mois qui le rassure. Ex de Mediapro, Roussier connaît les limites du marché français. Il semblerait que CVC et la LFP ne soient pas aussi bien renseignés sur le sujet au vu de leur stratégie récente.