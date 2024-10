Droits TV et CVC, l'enquête est terminée

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Réélu à la tête de la LFP il y a quelques semaines, Vincent Labrune reste dans le viseur des sénateurs, qui vont rendre le 29 octobre prochain leur rapport après plusieurs mois d’enquête sur la LFP.

Ces dernières semaines, Vincent Labrune est massivement critiqué et les détracteurs du président de la LFP lui reprochent plusieurs choses. Sa gestion du feuilleton des droits TV d’abord, avec une issue décevante puisque les clubs de Ligue 1 ont récupéré moins de 500 millions d’euros par an. L’accord avec CVC ensuite, qui a acheté 13% des revenus de la Ligue 1 à vie. La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat va d’ailleurs examiner et voter les recommandations de Laurent Lafont et de Michel Savin, lesquels ont été les rapporteurs d’une mission d’information sur le fonctionnement de la LFP et plus précisément sur l’accord entre la Ligue et CVC.

Un verdict attendu le 29 octobre

RMC rapporte que le dénouement est proche puisque c’est le 29 octobre prochain que les conclusions de cette enquête seront dévoilées. La création de la société commerciale de la LFP a également fait l’objet d’investigations de la part des sénateurs et dans ce but, Jean-Michel Roussier, Waldemar Kita ou encore Laurent Nicollin ont été entendus. Le sénateur Michel Savin s’était par ailleurs rendu au siège de la Ligue de Football Professionnel au mois de septembre afin de recueillir des éléments supplémentaires.

Il sera désormais très intéressant de connaître les conclusions des sénateurs sur le fonctionnement de la LFP, le fiasco des droits TV ou encore sur l’accord passé avec CVC. Vincent Labrune y sera lui aussi très attentif, le président de la Ligue étant en première ligne dans cette enquête menée par le Sénat.