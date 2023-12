Droits TV ‍: Ecran noir pour 80% de la L1 en fin de saison ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le championnat de Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine, la LFP négociant désormais directement avec les éventuels candidats au rachat des droits TV.

C’est le secret le mieux gardé de la Ligue 1, où en est Vincent Labrune avec la négociation de gré à gré des droits TV de la Ligue 1 suite à l’échec de l’appel d’offres. Le président de la Ligue de Football Professionnel ne semblait pas trop meurtri après ce que certains avaient qualifié d'énorme fiasco pour le football français. Pendant que le patron de la LFP fait sa cuisine dans son coin en discutant avec les différents diffuseurs, dans certaines rédactions on doit commencer à suer à grosses gouttes. Au moment où des rumeurs affirment que BFM et RMC, et donc RMC Sports, pourraient être vendus par Patrick Drahi, c'est l'avenir de la chaîne lancée par Amazon Prime Vidéo pour diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 qui inquiète. Actuellement, Amazon Prime Vidéo diffuse 80% des matchs de Ligue 1, et forcément ce n'est pas anodin.

Amazon met fin aux expériences, dont le foot ?

Droits TV de la Ligue 1, un diffuseur prêt à fermer sa chaîne ? https://t.co/nIltMG9pnv — Foot01.com (@Foot01_com) December 6, 2023

Spécialiste de ce dossier, Pierre Maes avoue que cela ne sent pas très bon pour Prime Vidéo, et cela même si les amateurs de football plébiscitent cette chaîne depuis ses débuts réussis en 2021, Amazon ayant succédé à l'éphémère chaîne de Mediapro, Téléfoot. « Canal+ a noué des accords avec les derniers concurrents en lice pour ne pas les concurrencer frontalement. Les principaux sont beIN et DAZN. Le seul avec lequel aucun accord n'a été noué c'est Amazon, qui n'a pas répondu à l'appel d'offres. Le groupe était très content de payer si peu cher et je ne pense pas que l'expérience ait été si concluante. En plus, la situation d'Amazon a complètement changé depuis. 50 000 personnes ont été licenciées et ils ont mis fin aux expériences en tous genres », a confié, sur France Info, le consultant international spécialisé dans les droits TV du sport. Des rumeurs circulent dans ce sens depuis que la Premier League a confirmé qu'Amazon n'avait pas tenté de s'offrir une partie des droits anglais, alors que le géant américain détenait des matchs pendant la période du Boxing Day.