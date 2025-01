Droits TV ‍: Des millions disparaissent, il pète un plomb

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Le feuilleton des droits TV pour la période 2024-2029 touche enfin à sa fin. BeIN Sports a finalement signé son contrat avec la LFP pour l’affiche de Ligue 1 que la chaîne diffuse. Un état de fait qui montre toutefois un écart important entre le chiffre initial de vente des droits et le montant réel.

Le combat entre la Ligue de football professionnel et beIN Sports semblait interminable. À cause de désaccords profonds avec la deuxième plus haute instance du football français, la chaîne de télévision qatarie refusait de signer l’accord sur la vente des droits TV et payait ses mensualités avec du retard. Finalement, les deux entités sont enfin parvenues à enterrer la hache de guerre – pour le moment. Comme l’indique L’Equipe, le contrat entre la LFP et beIN Sports a enfin été signé. En prime, le diffuseur d’un match de Ligue 1 par semaine a payé sa traite de janvier, soit environ 15 millions d’euros. Les chiffres annoncés par le quotidien sportif français révèlent toutefois un grand écart entre les 500 millions d’euros demandés par Vincent Labrune au moment de l’appel d’offres pour la vente des droits TV et le montant réel.

La Ligue 1 ne vaut même pas 500 millions d’euros

Ainsi au total @LFP touchera 473,5 millions d'euros pour cette saison. Un fiasco total. Une parfait accident industriel à la suite d'une série d'erreurs et bévues en tous genres. @SirOughourlian pic.twitter.com/Zut8guGcB1 — Christophe Bouchet (@ch_bouchet) January 14, 2025

Lors de la vente des droits TV, le président de la LFP s’était résigné à vendre son produit pour 500 millions d’euros au lieu du milliard demandé à l’origine pour la période 2024-2029. Avec les chiffres annoncés par L’Equipe, on apprend qu’on est finalement loin du demi-milliard. La Ligue et beIN Sports se sont mis d’accord pour un montant de 98,5 millions d’euros par an pour la diffusion d’un match de Ligue 1 par journée, décomposés en 78,5ME de droits et 20ME de sponsoring. Sauf que DAZN, de son côté, paye 375 millions d’euros par saison pour la diffusion de 8 rencontres sur 9 jusqu’en 2029. Les deux montants additionnés donnent... 473,5 millions d’euros.

Pour Christophe Bouchet, ancien maire de Tours, la LFP a réalisé un « fiasco total ». « Ainsi, au total, la LFP touchera 473,5 millions d’euros pour cette saison. Un fiasco total. Un parfait accident industriel à la suite d’une série d’erreurs et bévues en tous genres », explique l’ancien journaliste et commentateur sportif. Encore une nouvelle qui ne va pas faire les affaires du football français.