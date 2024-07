Droits TV ‍: Des clubs de L1 croient au Petit Papa Beinsports

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel a repoussé à vendredi sa décision concernant la diffusion du championnat de Ligue 1. DAZN et Warner se font face, mais Beinsports n'est pas encore totalement oublié.

Vincent Labrune avait prévu de réunir jeudi les clubs de Ligue 1 afin de faire enfin un choix définitif quant aux droits TV, mais finalement le patron de la LFP a repoussé à vendredi cette décision qui va peser lourd pour les clubs qui débuteront le 16 août prochain la saison 2024-2025. Sur le papier, il n'y a que deux offres, à savoir les 375 millions d'euros par saison promis par DAZN, mais sans garantie bancaire, ou bien le deal avec Warner Bros Discovery pour intégrer la chaîne 100% Ligue 1 dans le bouquet Max. A en croire les spécialistes, les clubs de L1 penchent plutôt pour Warner, l'épisode Mediapro, qui n'avait pas non plus de garantie bancaire, ayant calmé tout le monde. Oui, mais voilà, alors que Beinsports ne bouge pas le petit doigt depuis des mois, certains présidents croient au miracle qatari.

Beinsports au buzzer, ils y croient encore

Même si Nasser Al-Khelaifi s'évertue à dire que lorsqu'il siège à la LFP, il représente le PSG et pas Beinsports, certains de ses collègues, de moins en moins nombreux, croient qu'au tout dernier moment la chaîne qatarie va sortir du bois pour faire une offre. Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, a confié mardi dans L'Equipe qu'il croyait toujours à une possible offre de la chaîne sportive qui a récemment acheté toute la Ligue 2. Et le quotidien sportif précise qu'au sein des 18 clubs de Ligue 1, « un ou deux autres présidents estiment aussi que c'est encore possible ». Un optimisme plutôt étonnant dans la mesure où Beinsports n'a envoyé aucun signal dans ce sens, même si la colère de Nasser Al-Khelaifi, samedi, en prenant connaissance des deux offres actuelles, peut éventuellement laisser entendre que ce dernier ne sera pas inactif d'ici vendredi.