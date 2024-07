Droits TV ‍: DAZN va miser sur la chaîne L'Equipe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La LFP se réunit jeudi pour trancher dans le dossier des droits TV de la Ligue 1. A priori le deal Beinsports-DAZN se confirme, la chaîne L'Equipe prendra une part du gâteau.

Les 18 clubs de Ligue 1 attendent avec impatience la fumée blanche au-dessus du siège de la Ligue de Football Professionnel où la nervosité est clairement de plus en plus grande. Il est vrai que le fameux accord avec DAZN et Beinsports n'est pas d'une totale clarté. A la fois parce que la chaîne sportive qatarie souhaite que 20 des 100 millions d'euros de sa part soient payés par des sponsors du Qatar, mais aussi parce que le groupe dirigé par Nasser Al-Khelaifi souhaite impérativement un contrat de deux ans et pas de cinq ans comme DAZN et les services de Vincent Labrune le souhaitent. Et Arthur Perrot le révèle ce mercredi soir, aucun accord n'est encore trouvé sur ce sujet, laissant la porte encore entrouverte au lancement de la fameuse chaîne 100% Ligue 1, même si ce n'est pas du tout dans l'air du temps à quelques heures de cette réunion du conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel.

DAZN va miser sur L'Equipe

De son côté, DAZN travaille au lancement de sa chaîne qui diffusera huit des neuf matchs par journée de Ligue 1 que le groupe a achetés pour 400 millions d'euros. Et notre confrère de RMC le révèle, c'est très certainement la chaîne L'Equipe qui produira ces rencontres de L1. Que les choses soient claires, les rencontres ne seront pas diffusées en clair sur la chaîne sportive, mais elle fournira la totalité des outils techniques pour la captation des matchs, et probablement aussi quelques journalistes. La saison passée, c'est L'Equipe qui produisait pour Skweek le championnat de Pro A de basket et diffusait un match par journée, tandis que Beinsports avait également un accord avec notre confrère pour la Ligue 2.