Droits TV ‍: DAZN promet l'enfer pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

DAZN diffusera huit des neuf matchs de chaque journée de la prochaine saison de la Ligue 1. Et le média anglais a bien l'intention de pourrir la vie de ceux qui commercialisent des offres pour pirater via l'IPTV.

Tandis que l'on ne connaît pas encore qui diffusera le premier match de la saison, prévu le week-end du 17-18 août, DAZN et Beinsports n'ayant pas encore communiqué sur ce sujet, nombreux sont ceux qui revendiquent déjà le fait qu'ils vont passer par des offres pirates payantes pour regarder le championnat de Ligue 1 si l'abonnement total pour regarder le foot français passe à 50 euros par saison. Et du côté des revendeurs d'offres IPTV illégales, on se frotte les mains face à ce marché qui risque de s'ouvrir encore plus. Cependant, tandis que le législateur tente tant bien que mal de bloquer les différents canaux de diffusion, DAZN pense pouvoir faire souffrir les diffuseurs pirates et donc ceux qui paieront pour regarder la Ligue 1 via ce canal.

DAZN prend le piratage de la Ligue 1 au sérieux

Ce lundi, Le Parisien a contacté le Netflix du sport, afin de connaître sa position face aux messages qui se multiplient sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité pour l'IPTV et aux fans de football qui revendiquent leur décision de passer du côté obscure. Et si DAZN n'a pas répondu précisément, le groupe anglais a prévenu tout le monde que le piratage de la Ligue 1 promettait d'être sportif et risquait de faire dépenser de l'argent pour rien à ceux qui ont succombé à la tentation. « L’entreprise britannique rappelle toutefois qu’elle « utilise un ensemble de mesures technologiques et de cybersécurité pour contrôler et réguler la diffusion illégale d’événements sur tous les marchés et pour tous les contenus ». Elle revendique aussi avoir récemment gagné le prix de la meilleure stratégie anti-piratage », expliquent nos confrères. Cependant, dans la course entre les pirates et les chaînes, ce sont souvent les premiers qui ont de l'avance, l'avenir de la Ligue 1 est aussi dans la capacité des diffuseurs à rattraper ce retard. Bon courage à DAZN.