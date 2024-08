Droits TV ‍: DAZN justifie son tarif délirant

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans moins de sept dodos, la Ligue 1 reprendra ses droits et il faudra donc s'abonner à DAZN pour voir l'essentiel du Championnat. Le diffuseur anglais n'a pas été tendre niveau tarifaire, mais a déjà réponse à tout.

Ce sont des informations évidemment confidentielles et personne n'est en mesure d'en parler actuellement, mais DAZN doit désormais savoir comment est commercialement accueillie son offre en France. En affichant un tarif de 30 euros par mois avec un engagement de douze mois, soit 360 euros par an, ou de 40 euros par mois sans engagement, soit 480 euros par an, le diffuseur de huit des neuf matchs par journée de Ligue 1 a choqué les amateurs de football. Mais cela n'a pas empêché la Ligue de Football Professionnel et les 18 clubs de Ligue 1 de vendre les droits du Championnat pour 400ME. Interrogé en Italie sur la politique tarifaire de DAZN, Stefano Azzi, PDG de DAZN Italie, a justifié ce tarif.

DAZN pense que le football à la télé doit changer

Droits TV : Canal+ va faire une offre mortelle pour DAZN https://t.co/oyAQbaLRSu — Foot01.com (@Foot01_com) August 10, 2024

Dans un entretien accordé au média économique Forbes, l'un des pontes de DAZN estime qu'il n'y a rien de scandaleux. « Les prix ? Je pense qu'il est important de faire une comparaison avec le coût du football dans d'autres pays européens. Je prends toujours comme exemple la Grèce, un pays où l'attractivité du produit footballistique est inférieure à celle de l'Italie, où la redevance mensuelle est supérieure à 45 euros, malgré un pouvoir d'achat inférieur (...) Nous voulons construire un produit autour du football dont le but est la satisfaction du client, c'est pourquoi nous travaillons à améliorer le produit, l'expérience, le football joué, les stades, l'interaction avec les téléphones portables, les ordinateurs, la télévision, etc. Le produit télévisuel change. Et la manière d’investir change également. Aujourd’hui, les gens veulent vivre des matchs, pas seulement les regarder », a confié Stefano Azzi. A voir si le « client » français acceptera de suivre cette évolution.