Droits TV ‍: DAZN foudroyé par l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le deuxième week-end de Ligue 1 a permis de constater que le piratage massif de DAZN continuait. La chaîne ayant diffusé un match de l'OM, le phénomène s'est encore amplifié.

Le match Le Havre-PSG avait été suivi par plus d'un million de téléspectateurs illégaux, au moment où DAZN lançait son offre en Ligue 1. En réaction, la Ligue de Football Professionnel a demandé et obtenu de la chaine brésilienne qui avait acheté les droits de la L1 et donnait en plus les matchs en direct sur Youtube de cesser immédiatement en attendant qu'une solution technique soit trouvée pour empêcher cela. Mais pour la deuxième journée de Championnat, outre le PSG-Montpellier de vendredi soir, pour la première fois DAZN avait un match de l'OM, à savoir le Marseille-Reims de dimanche au Vélodrome. Si évidemment on ne peut pas avoir de chiffres officiels du piratage, un diffuseur illégal a frappé très fort et cela sur X (anciennement Twitter), alors que Telegram semblait battre des records.

152.000 en direct sur X pour OM-Reims

152k ont regardé le match Marseille - Reims sur un live X. 😅🤣 pic.twitter.com/QaZMILkaUx — kNUCKLES (@Knucklesdu02) August 26, 2024

En effet, en plein match OM-Reims, ce compte X réunissait à lui seul 152.000 téléspectateurs, une audience gratuite colossale et qui forcément doit inquiéter DAZN, le groupe anglais ayant payé 400 millions d'euros par an pour s'offrir les droits de huit des neuf matchs de chaque soirée de Ligue 1. Car d'autres comptes populaires, des chaînes Telegram et bien bien sûr des services d'IPTV diffusaient la rencontre vedette de dimanche soir, preuve que malgré les décisions de justice rien ne semble arrêter le rouleau compresseur du piratage. Pour l'instant, DAZN reste totalement silencieux sur ce sujet, et ne communique aucune audience afin de ne pas envoyer des signaux possiblement négatifs, ce qui n'est pas nouveau puisque Prime Vidéo en faisait de même les saisons précédentes.

A noter que cette semaine, les clubs italiens de Serie A ont lancé une grande campagne sur les réseaux sociaux pour dénoncer le piratage avec comme thème : « Le piratage tue le football ». En Italie, DAZN diffuse également le championnat, un championnat que l'on ne peut toujours pas suivre en France, même si des négociations sont en cours. Pour les fans français de Serie A, il n'y a qu'une solution...le piratage.