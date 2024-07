Droits TV ‍: DAZN et BeIN Sport pour 500 ME, les Français vont payer cher ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les droits TV de la Ligue sont enfin attribués. BeIN Sports et DAZN sont les grands gagnants, et le portefeuille des téléspectateurs risque de prendre cher.

Tout est enfin bouclé en ce qui concerne les droits TV du football français. Le collège de Ligue 1 s’est réuni en ce dimanche 14 juillet de façon houleuse avec quelques règlements de compte et désaccords. Mais au final, un vote a eu lieu et le conseil d’administration de la LFP a validé la vente des matchs de Ligue 1 a deux diffuseurs. Il s’agit en premier lieu de DAZN, qui avait fait une première offre à 500 millions d’euros il y a des mois de cela, et a finalement trouvé un accord à 400 millions d’euros. Pour le moment, il n’est pas certain que toutes les garanties financières aient été données, mais l’accord a en tout cas formellement été trouvé, annoncent L’Equipe et RMC, les deux médias qui suivent de près ce dossier. Pour ce montant, la plateforme britannique, qui a récemment vu Canal+ rompre son accord de distribution conclu quelques mois plutôt, DAZN diffusera 8 des 9 matchs de chaque journée.

L'addition grimpe à 49 euros par mois

Pour le dernier match restant, qui sera diffusé par BeIN Sports, la chaine qatarie a accepté de débourser 100 millions d’euros pour l’une des plus belles affiches de chaque journée. De quoi faire monter l’addition à 500 millions d’euros, avec 150 millions d’euros environ de droits télés à l’international.

Pour les téléspectateurs, ce sera la soupe à la grimace puisqu’il faudra s’abonner à BeIN Sports et à DAZN pour suivre toutes les rencontres. A un prix total de 15 euros par mois pour la chaine qatarie, et 34 euros par mois pour DAZN, soit un total de 49 euros par mois. La pilule risque d’être difficile à avaler mais les présidents de Ligue 1 estiment que l’essentiel est sauf et ils ont fini par voter à l’unanimité pour cette solution qui a le mérite de terminer ce feuilleton.