Droits TV ‍: DAZN, c'est la catastrophe ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A 48 heures du premier match de la saison, Le Havre-PSG, diffusé par DAZN, la chaîne choisie par la LFP fait l'objet d'une énorme campagne d'appel au boycott. Le fantôme de Médiapro plane déjà.

Même si DAZN a officialisé son partenariat avec Canal+, la chaîne est restée inflexible sur son prix et sur le fait qu'elle ne va autoriser qu'une seule connexion par abonnement, sauf à payer 20 euros de plus par mois. De quoi relancer les doutes sur l'avenir sur le long terme du diffuseur de la Ligue 1, l'objectif d'1,5 million d'abonnés d'ici à la fin de la saison semblant illusoire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux journalistes sont sidérés que DAZN et la LFP ne soient pas plus réalistes, ce que Daniel Riolo résume rapidement. « Je suis tellement sidéré que je ne sais même plus quoi dire … le tarif, la couverture, l’éditorial… c’est tellement affligeant que je suis bouche bée… le 10/09 sauf report, il y a élection LFP. Soit il y a un réveil des dirigeants … soit on creusera jusqu’au bout », prévient le journaliste de RMC, qui pense que seules les futures élections à la tête de la Ligue peuvent changer la donne pour éviter un nouveau naufrage. Car dans le même temps, une campagne d'appel au boycott de DAZN connaît un succès énorme.

La Ligue 1 va exploser, Riolo craint le pire

Sous le hashtag #BoycottDAZN, des centaines de messages appellent les amateurs de Ligue 1 à tourner le dos à l'offre du diffuseur principal, estimant que les prix pratiqués sont honteux. Bien évidemment, parmi ceux qui relaient ce message, il y a des gens intéressés financièrement puisqu'il ont intérêt à vendre des abonnements illégaux à des offres d'iptv, dont tout le monde sait que la fiabilité est parfois douteuse, mais il y a une énorme majorité de vrais fans de la Ligue 1 qui pensent surtout que c'est un deuxième épisode Mediapro qui se prépare et que la LFP n'a rien retenu des leçons du passé en vendant ses droits à DAZN.

« Ce tarif est impossible.... Retrouver la raison DAZN.... Sinon vous ne dépasserez pas les chiffres de Mediapro... Même pire...Je reste à dire 20 abonnés à 40 euros est moins bon que 100 abonnés à 15 euros, car pour moi, c'est le ratio à peu près..ça me parait tellement logique ! », résume FranckOL85 un supporter de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas le seul à dire la même chose. Alea jacta est, DAZN a pris un pari, on saura rapidement s'il est gagnant ou pas, mais tout cela commence très mal.