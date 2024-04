Droits TV ‍: DAZN a fait une offre osée à la Ligue

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

En France, la question des Droits TV n'est toujours pas réglée. DAZN voulait reprendre la quasi totalité de la Ligue 1 mais l'offre a été jugée insuffisante par la Ligue.

Le football français est en crise. Alors que la saison prochaine reprendra dans quelques mois seulement, on ne sait toujours pas quels diffuseurs auront la chance de pouvoir travailler sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Canal+, Prime Video, BeIN Sports et DAZN sont intéressés à des niveaux différents. Le diffuseur anglais voulait faire un grand coup en mettant la main sur le football français, mais son offre n'a pas convaincu. Selon L'Equipe, DAZN a fait en novembre dernier une offre ferme de 500 millions d'euros pour toute la Ligue 1. Cependant la LFP a refusé la proposition un mois plus tard, désireuse d'avoir bien plus et de se rapprocher du milliard.

DAZN laissait une miette aux autres

🗳️ 𝘼̀ 𝙫𝙤𝙨 𝙫𝙤𝙩𝙚𝙨 !



⚽️ @Djoninho25 est nommé pour le #ButDuMois de mars en #Ligue1 ! 🔥



🫵 𝘈 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘥𝘦 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘳 ⤵️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2024

Pour convaincre la Ligue de céder, le diffuseur britannique avait indiqué être prêt à donner un match à un autre média. Mais il ne s'agissait bien logiquement pas du meilleur choix, ce qui a encore plus fait grincer des dents. Pour rendre l'opération possible, DAZN a contacté BeIN Sports. Problème, la chaine qatarie a rapidement éconduit DAZN et sa proposition lunaire. Face à l'état de la situation actuelle, la plate-forme ne devrait plus faire de propositions et laisser les autres diffuseurs trouver un terrain d'entente. Il se dit de plus en plus que c'est bien BeIN Sports qui pourrait tout rafler et se retrouver à de nouveau proposer de la Ligue 1 sur ses antennes.

Ces dernières heures sur RMC, Daniel Riolo précisait : « À beIN, on est prêts. Tout le monde sait que c'est là-bas que ça va se passer maintenant. Ils vont essayer de ne pas exagérer au niveau du tarif, afin de séduire le plus de gens possible. Mine de rien, le consommateur sera content. Il aura la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue 1 et la Ligue 2 au même endroit. Qu'on ne vienne plus me dire que ce n'est pas le Qatar qui sauve le football français ». Une solution devra en tout cas être rapidement trouvée pour le bien du football hexagonal.