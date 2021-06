Droits TV : Coup de théâtre, Amazon prend 80 % de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Le retard lié à la réunion du conseil d’administration la LFP avait donc une explication, Amazon réalise un énorme coup.

Très réticent à finalement récupérer 8 matchs de Ligue 1 dans une association avec Canal+, BeIN Sports a laissé Amazon se servir. Le géant américain a raflé les rencontres en dehors des deux dévouées à Canal+, qui sont celles du samedi après-midi et du dimanche après-midi, et non pas le choc du dimanche soir !

Le montant total des droits TV est donc revu légèrement à la hausse, avec 663 ME, révèle RMC. L’arrivée d’Amazon Prime confirme en tout cas la tendance, le géant de l’e-commerce ayant fait main basse sur les « Night Sessions » de Roland-Garros cette saison. Il reste donc à savoir si les abonnés classiques Amazon Prime auront accès à la Ligue 1, où si un supplément devra être nécessaire pour suivre chaque journée de championnat. Le société de Jeff Bezos a dépensé 250 ME pour s’offrir plus de 300 matchs de la saison de notre championnat sur les trois prochaines années. Mais dans ce lot, il y a surtout le fameux choc du dimanche soir, soit les 10 meilleures affiches qu'Amazon peut réserver en exclusivité chaque saison, que la LFP avait mis volontairement dans une enveloppe plus attractive. Un appel d'offres qui correspond parfaitement à ce que Médiapro avait avant de lâcher l'affaire. De plus, Amazon a décidé de prendre à sa charge les frais de production de chaque match, soit un montant estimé à 25 ME. Le vote s'est fait à l'unanimité sauf une voix, signe que la proposition du duo Amazon-Canal surpassait la version avec BeIN Sports.

En tout cas, cela fera pour les nouveaux venus un abonnement de plus avec Canal+ pour les matchs phares, Amazon Prime pour le reste de la journée, et toujours BeIN Sports pour les championnats étrangers, deux matchs de Ligue 2 par journée et certaines affiches de Ligue des Champions.