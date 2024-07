Droits TV ‍: Ces trois clubs de Ligue 1 foncent vers la faillite

Dans : Ligue 1.

Alors que la reprise de la compétition se profile, la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. Cette absence de recette met les clubs en difficulté. A tel point que certaines formations craignent pour leur survie.

Plus que six semaines avant le début du championnat, et la Ligue 1 ne connaît toujours pas l’identité de son, ou de ses diffuseurs pour la saison prochaine. La Ligue de Football Professionnel ne parvient pas à s’entendre avec ses différents interlocuteurs. Une situation inconfortable pour les clubs français, incapables de se projeter sur ces recettes indispensables pour leur survie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Romain Molina prédit la faillite pour certaines écuries.

« Ils font comment Montpellier ? Fini. Nantes, ils font comment ? Fini. Reims, ils font comment ? Fini, a annoncé le journaliste dans une vidéo sur YouTube. Nantes va perdre environ 30 millions par an pendant cinq ans. » Dans un discours moins pessimiste, le président héraultais Laurent Nicollin ne cache pas non plus ses inquiétudes. « Il manque 20 millions d'euros, a estimé le dirigeant du MHSC en conférence de presse. Pour l'instant, on n'a pas de droits TV donc on attend. Normalement, j'ai entre 18 et 25 millions d'euros de droits télé en fonction du classement. »

« Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de droits télé. Donc, dans la caisse, j'ai zéro. Pour le coach, ça signifie que je ne prendrai pas les joueurs qu'il pouvait souhaiter avoir. Mais on a un effectif qui peut attaquer la saison demain matin. 20 millions, c'est quand même une conséquence sur la vie du club. Quand il y a une incidence sur la vie du club, c'est une incidence sur le sportif. Le mercato ? Tant que les droits télé ne seront pas réglés, je ne vois pas trop ce que je peux faire et sur quoi on peut avancer », a regretté Laurent Nicollin pendant que la LFP se prépare à créer sa propre chaîne.