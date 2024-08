Droits TV ‍: Canal+ va faire une offre mortelle pour DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, DAZN n'a officialisé aucun contrat avec des diffuseurs, et notamment Canal+. Mais de son côté, la chaîne cryptée pourrait porter un coup terrible à la Ligue 1.

Le monde de la télévision est impitoyable et les clubs de Ligue 1 l'ont appris à leurs dépens depuis le lancement de l'appel d'offres des droits de diffusion du Championnat. Alors que tous ont d'abord pensé que Canal+ allait revenir à la table des négociations, ou que Beinsports allait faire une offre décisive pour s'offrir toute la Ligue 1, rien n'est venu. Maxime Saada, le grand patron de C+, n'a jamais menti, il ne voulait pas négocier avec la Ligue de Football Professionnel, reprochant toujours à cette dernière de lui avoir planté un couteau dans le dos en choisissant Mediapro, puis Amazon, pour diffuser la L1. Désormais c'est donc DAZN qui sera la chaîne principale pour suivre le Championnat de France, et l'on ne sait pas encore si elle sera disponible sur MyCanal. Cependant, des rumeurs circulent sur une possible offre de Canal+ qui pourrait se montrer dramatique pour DAZN et donc la Ligue 1.

Canal+ va faire une offre énorme pour l'Europe

Car à partir de cette saison, Canal+ s'est offert, moyennant 480ME par an, les droits de diffusion de la totalité des coupes européennes et va donc avoir une masse énorme de matchs à diffuser. Si la chaîne va évidemment réserver les plus grosses affiches sur sa chaîne premium, elle va également donner l'intégralité des rencontres de la nouvelle version de la Ligue des champions, de l'Europa League et de la League Europa Conférence. Et compte tenu de son investissement colossal, Canal+ doit faire venir de nouveaux abonnés. C'est pour cela que, selon certaines indiscrétions, la chaîne du groupe Bolloré pourrait vendre un abonnement à 10 euros par mois pour suivre toutes les coupes européennes à ceux qui ne sont pas abonnés à son bouquet sport.

Ligue 1 : DAZN vire les meilleurs matchs de son offre à 20 euros https://t.co/gvJOOKx3oi — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2024

De quoi forcément attirer énormément de monde, les affiches au programme de ce bouquet européen étant souvent du haut de gamme. 18 nouvelles chaînes consacrées l'Europe vont donc venir s'installer le 10 septembre sur MyCanal et si l'offre de 10 euros par mois se confirme, alors les 40 euros de DAZN pour 8 matchs de Ligue 1 par journée risquent de ressembler à une vaste blague. A voir si le diffuseur anglais va en rester là ou bien s'il va tenter un coup marketing pour relancer son produit. Car Canal+ n'a visiblement pas l'intention de faire le moindre cadeau.