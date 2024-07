Droits TV ‍: Canal+ viré par la LFP, la L1 va pleurer comme jamais

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La LFP va trancher dans les prochains jours sur l'avenir des droits TV du football français, mais la solution qui tient la corde, et écarterait Canal+, fait clairement paniquer un spécialiste du dossier.

La semaine qui débute s’annonce comme décisive pour l’avenir du football français. Non pas en ce qui concerne l’équipe de France, qui joue sa place en finale de l’Euro ce mardi soir, mais bien en ce qui concerne le financement de son football par les droits TV. Ceux-ci ne sont toujours pas attribués à un peu plus d’un mois du début de la Ligue 1, et cela devient très inquiétant. Le réveil de Canal+ ou de BeIN Sports n’est pas au rendez-vous, la LFP et son patron Vincent Labrune ne parvenant pas à recoller les morceaux avec les acteurs majeurs du football à la télévision depuis des mois. Résultat, la solution qui tient la corde est le lancement d’une chaine 100 % Ligue 1 par la LFP, qui gérera donc la production mais aussi la distribution et récupèrera ainsi les recettes des abonnements.

François Pinault interpellé

Etonné par le silence des présidents et des propriétaires des clubs français, Daniel Riolo a dénoncé ce mutisme collectif, mais a surtout rappelé qu’un tel projet était forcément voué à l’échec quand on connait la relation historique des français avec la télévision payante. « Textor a pris position sur les droits TV par le biais de Prud’homme. Il souhaite la chaine 100 % Ligue 1. Mais Pinault rien. Grand capitaine d’industrie, il ne dit rien. Le seul patron du CAC40 dans notre football, et il ne dit rien. McCourt c’est pareil », a tout d’abord lancé le consultant de l’After Foot avant d’attaquer frontalement le sujet de la création de cette nouvelle chaine.

« Le constat qu’on doit faire, c’est qu’en dehors de Canal+, la télévision payante dans le football n’a jamais marché. TSP, Orange, RMC, je paye un abonnement pour regarder des matchs, il n’y a que Canal qui marche. BeIN Sports perd des tonnes d’argent. Donc on met en place l’idée qu’en lançant la chaine, avec les abonnements il y aura de l’argent dans les caisses du club. C’est un échec total, ça ne peut pas marcher, ça n’a jamais marché. La télé payante, ça ne s’improvise pas. Et tous les gens qui sont en train d’en parler à la Ligue, ils vont dans le mur », a prévenu un Daniel Riolo très remonté de voir cette idée se diriger doucement vers sa réalisation dans les prochaines semaines, même si la crainte de voir les recettes se limiter à un montant très réduit sont réelles.

Chercher un deal avec Canal+, BeIN Sports ou DAZN en limitant la casse est une autre solution, mais la LFP n’a visiblement pas envie de trop revoir ses prétentions à la baisse.