Droits TV ‍: Canal+ et Netflix, la chaine 100% L1 est zappée ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Toujours sans solution par rapport aux Droits TV de la saison prochaine en Ligue 1, la LFP envisage clairement de lancer une chaîne spéciale pour le championnat de France à 25 euros par mois. Un investissement qui va causer des soucis dans les familles…

Après avoir été financé par Amazon et Canal+ lors des dernières saisons, le football français cherche encore et toujours ses nouveaux diffuseurs pour la période 2024-2029. En discussions avec plusieurs médias, comme beIN Sports ou DAZN, la Ligue de Football Professionnel commence sérieusement à avoir la pression. Car à moins de deux mois de la reprise, et alors que le calendrier des matchs a été révélé la semaine dernière, Vincent Labrune se retrouve dans une impasse. Alors que les clubs de L1 attendent d’en savoir plus pour lancer leur mercato d’été, le boss de la LFP envisage toutes les possibilités, même celle de lancer une chaîne 100% L1 distribuée par tous les opérateurs, comme les FAI, Amazon, Molotov TV ou Google TV. Une solution pour éviter l’écran noir au mois d’août, mais qui ne réglera pas le problème des clubs, et qui va causer des soucis dans les familles françaises, comme l’explique Christophe Bouchet.

« Les arbitrages familiaux vont être complexes »

🎙️Christophe Boucher sur le prix éventuel de la chaine de diffusion de la LFP la saison prochaine : pic.twitter.com/3gNqpkpxY4 — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) June 23, 2024

« Le football pro français fait partie du grand univers du divertissement. Aujourd’hui, les possibilités de distractions à la télévision sont extrêmement nombreuses, via les plateformes que tout le monde connaît, comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV…etc. Les familles paient déjà plein d’abonnements. Donc à mon avis, il va y avoir un vrai sujet d’arbitrage familial sur : “On prend la chaîne de la L1, on ne prend pas la chaîne de la L1 ?”. Si on a Canal, qu’on a déjà la Ligue des Champions et la Premier League, est-ce qu’on prend la Ligue 1 en plus, et pour voir quels matchs ? Les arbitrages familiaux vont être complexes. Et beaucoup d’experts pensent qu’il sera très difficile d’avoir 1 ou 2 millions d’abonnés pour faire vivre la chaîne… », a lancé le consultant d’Europe 1, qui pense qu’à 25 euros par mois, le prix d'abonnement de l’éventuelle chaîne de la L1 va repousser de nombreux foyers et favoriser ainsi le développement de l’IPTV…