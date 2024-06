Droits TV ‍: Canal+ devient fou et annule tout ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Grâce au forcing de CVC, partenaire financier de la Ligue, Vincent Labrune et Maxime Saada avait prévu de se voir. Mais le président de Canal+ a tout stoppé d'un coup.

Dans le dossier à rallonge des droits télé du football français, il est souvent question de la faible inquiétude des clubs tricolores, qui ne semblent pas trop préoccupés par cette situation qui pèse tout de même sur les budgets et les futurs revenus. Les rares prises de parole (Nicollin, Caillot) sont surtout pour envenimer la situation et cracher sur Canal+, ce qui n'aide clairement pas à faire avancer les choses. D'un autre côté, la confiance est maintenue en Vincent Labrune alors qu’il reste deux mois avant le début du championnat. Et que Canal+ ne souhaite toujours pas revenir à la charge, malgré son importance vitale et centrale sur tous les dossiers. Il y a toutefois un partenaire intéressé qui a tiré la sonnette d’alarme, et il s’agit de CVC. Le fonds d’investissement a misé gros sur le football français, et doit récupérer 13 % des futurs droits TV. Autant dire que voir cette situation s’éterniser et aller droit dans le mur dérange l’un des plus grands fonds d’investissement au monde. C’est pour cela que la société du Luxembourg a pris les devants en convaincant Maxime Saada d’accepter de voir enfin Vincent Labrune en rendez-vous.

L'interview de Labrune ne passe pas

Tout semblait donc s’arranger ce mardi après-midi, avant que le président de Canal+ ne prenne connaissance, quasiment de manière simultanée, de l’interview de Vincent Labrune dans Le Monde. Un entretient dans lequel le patron de la LFP remuait le couteau dans la plaie, faisant notamment entendre que Canal+ de ne pas avoir fait l’effort de prendre tous les matchs après le fiasco de Mediapro, permettant ainsi à Amazon de récupérer 80 % des matchs à prix réduit. Une interview, certes réalisée une semaine plus tôt, qui a fait bondir Maxime Saada et a provoqué l’annulation du rendez-vous prévu, Canal+ ayant tout de même publiquement beaucoup de mal à digérer cet épisode, et encore plus les prises de parole pour rappeler ce qui est fortement contesté par la chaine cryptée. Selon L’Equipe, Vincent Labrune aurait été surpris par la décision de Canal+ d’annuler cette rencontre, estimant avoir au contraire tendu la main à la chaine de Vincent Bolloré.

Le message n’est en tout cas pas du tout passé en ce sens, et c’est désormais de nouveau un refroidissement entre toutes les parties concernées. Les efforts de CVC n’ont donc abouti, alors que la Ligue est bien obligée d’avancer sur son projet d’une chaine 100 % Ligue 1 à 25 euros par mois.