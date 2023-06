Droits TV ‍: Canal+ a toujours la rage, Vincent Labrune confirme

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Vincent Labrune s’est fixé un objectif très ambitieux pour le montant des prochains droits TV de la Ligue 1, dont l’appel d’offre sera lancé à la rentrée.

En septembre prochain, la Ligue de Football Professionnel lancera les appels d’offre pour les droits télévisuels de la Ligue 1 à compter de la saison 2024. Le flou demeure sur la participation de Canal + et d’Amazon, actuels diffuseurs du championnat de France, à ce nouvel appel d’offre. Du côté de la LFP en revanche, l’optimiste règne. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, le président de l’instance Vincent Labrune a fait savoir qu’il espérait une somme avoisinant le milliard d’euros pour l’appel d’offre de la rentrée avant d’atteindre 1,6 milliards d’euros à l’horizon 2027.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

Une ambition totalement assumée par l’ancien président de l’Olympique de Marseille dans les colonnes du quotidien national. « Avec CVC, on travaille depuis septembre dernier sur l'appel d'offres qui sera lancé cet automne, vraisemblablement en septembre. On est relativement sereins. Notre objectif est 1,6 milliard d'euros de revenus annuels en 2027. Le vrai objectif pour la L1 est celui-là » a détaillé Vincent Labrune, avant de poursuivre.

Vincent Labrune voit grand pour la Ligue 1

« Pour celui-là (l’appel d’offre de la rentrée), on s'en tient au plan d'affaires élaboré en compagnie de CVC avec des revenus audiovisuels globaux (domestiques et internationaux) aux alentours du milliard d'euros. On vise aux alentours du milliard d'euros, même si le contexte macro-économique et financier est délicat. C'est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l'international. En France, c'est un peu plus compliqué, surtout quand l'acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer. Mais on travaille, on voit des gens » a indiqué Vincent Labrune. Le président de la LFP se veut relativement optimiste sur le montant des droits télévisuels de la Ligue 1 pour les saisons à venir. Et cela malgré le flou total au sujet de la participation de Canal +, acteur majeur des droits TV du championnat de France depuis des années et qui a été très vexé par la gestion des droits depuis les épisodes Covid et Médiapro.