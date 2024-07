Droits TV ‍: Beinsports fait une offre humiliante pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Rien n'ayant été décidé vendredi concernant les droits de diffusion de la Ligue 1, la réponse finale devrait avoir lieu dimanche. Mais l'attitude de Nasser Al-Khelaifi commence à choquer les clubs.

Même s'il n'y a pas eu d'éclats de voix vendredi lors de la réunion organisée par la Ligue de Football Professionnel pour débattre des droits TV de la Ligue 1, l'attitude de Nasser AL-Khelaifi commence à sérieusement faire monter la pression. Car le très puissant président du PSG et de Beinsports prend un malin plaisir à rappeler qu'il ne peut rien faire concernant les choix de la chaîne sportive qatarie. Malgré plusieurs promesses faites par cette dernière, il s'avère que Beinsports n'a pas tout bougé et que ce dimanche la LFP et les clubs vont devoir choisir entre DAZN et Warner Bros Discovery. Même si DAZN a l'avantage d'apporter tout de suite 375 millions d'euros pour huit des neuf matchs de chaque soirée de Championnat, avec des garanties, les clubs penchent tous en faveur de l'autre offre, estimant que c'est un choix d'avenir. Mais, comme l'affirme RMC, Nasser Al-Khelaifi est monté au créneau pour s'opposer à cette chaîne 100% Ligue 1, en rappelant que dans un premier temps, elle ne rapporterait rien aux clubs et surtout qu'avant d'arriver à deux ou trois millions d'abonnés, il faudra trop de temps.

Al-Khelaifi et Beinsports, la Ligue1 voit double

Droits TV : Canal+ et BeIN virés, deux clubs mettent le feu ! https://t.co/8jdQVFybe4 — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2024

Sauf que pour que l'offre de DAZN soit sexy, il faut que le dernier match laissé libre par cette chaîne soit vendue à un bon prix. Et pour l'instant, Beinsports n'a pas du tout l'intention de faire une grosse proposition financière pour ce match, L'Equipe évoquant une offre de 80 millions d'euros de la part du média qatari. Pas de quoi renverser la table, même si au final, et en incluant les droits internationaux, la Ligue 1 pourrait toucher près de 500 millions d'euros par saison. Mais, compte tenu de la faible offre attendue de Beinsports, la LFP pourrait aussi se tourner vers Prime Vidéo qui ne dirait pas non à un seul match par soirée de Championnat. En attendant, c'est toujours Warner Bros Discovery qui est en pole position, que cela plaise ou pas à Nasser Al-Khelaifi dont la double casquette est devenue un peu trop gênante.