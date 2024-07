Droits TV ‍: Beinsports et DAZN stoppent tout

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis une semaine, DAZN et Beinsports étaient opposés concernant la répartition du match acheté par la chaîne sportive qatarie. La LFP attendait que cette guéguerre cesse.

Dimanche dernier, en début de soirée, les présidents des 18 clubs de Ligue 1 et Vincent Labrune avaient enfin la réponse à la question que tout le monde se posait, à savoir quelles sont les chaînes qui diffuseront le championnat de France à partir de 2024-2025. Même si DAZN s'était offert 8 matchs pour 400 millions d'euros et Beinsports 1 match pour 100 millions d'euros, rien n'a été officialisé à ce jour, et pour cause. Car entre les deux diffuseurs et la Ligue de Football Professionnel les motifs de divergence étaient nombreux. A commencer par la fameuse clause de sortie dans deux ou trois ans exigée par les clubs de Ligue 1, mais également entre les deux diffuseurs concernant le match qui sera attribué à Beinsports lors de chaque journée. Les négociations s'éternisaient alors que nous sommes désormais à quatre semaines du coup d'envoi du Championnat, mais à priori tout est désormais scellé entre les trois camps.

DAZN et Beinsports vont pouvoir annoncer le prix des abonnements

La LFP, DAZN et beIN sont parvenus à un accord final incluant la durée, la clause de sortie et la répartition des matchs 📍 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 20, 2024

Journaliste et éditorialiste pour différents médias, Abdellah Boulma révèle ce samedi que finalement tout le monde est parvenu à un accord. « Fin de la saga des droits TV : La LFP, DAZN et beIN sont parvenus à un accord final incluant la durée, la clause de sortie et la répartition des matchs », annonce notre confrère, qui n'en dit pas plus sur la nature de cet accord. Mais il ne fait nul doute que du côté de la LFP, on va très rapidement faire savoir que le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1 est réglé, ce qui va permettre à DAZN et à Beinsports de pouvoir proposer leurs offres aux amateurs de football. Reste à savoir si l'addition finale sera autour de 50 euros, comme cela avait été annoncé la semaine passée, ou bien si les deux médias vont proposer un prix discount pour faire venir le maximum d'abonnés. Il faut aussi connaître la position de Canal+ concernant la diffusion de DAZN et la possibilité que le bouquet Ligue 1 intègre ses offres via le package sport.