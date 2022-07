PSG-Nantes : Neymar se fait chambrer par Kombouaré

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Neymar a réalisé un festival contre Nantes, inscrivant un doublé lors de la victoire 4-0 de son équipe. Ses efforts défensifs ont aussi surpris.

Ancien entraineur du Paris SG, Antoine Kombouaré n’a jamais caché son amour pour le club de la capitale, et sa joie de voir désormais les plus grandes stars au monde évoluer à Paris. Il a confié suivre de près les matchs du club francilien, et pas uniquement parce qu’il allait affronter cette formation au Trophée des Champions. Et si son équipe a pris l’eau face au PSG, il avait bien noté avant la rencontre que la formation de Christophe Galtier avait beaucoup changé dans son attitude. Sur ce match, on a pu voir Lionel Messi faire le pressing et récupérer le ballon dans les pieds d’un adversaire, et Neymar tacler ou se battre pour éviter une relance adverse.

Neymar défend et choque tout le monde

Kombouaré à Neymar : " Tu défends maintenant ?? 🤣" #PSGFCN pic.twitter.com/1vTBlo8DkZ — Florent Deprecq (@FDeprecq) July 31, 2022

Auteur d’un doublé, le Brésilien est méconnaissable et cela a fait sourire Antoine Kombouaré. Voyant que le match lui échappait, l’entraineur des Canaris a profité d’une action défensive de Neymar pour l’interpeller et le chambrer avec le sourire. « Tu défends maintenant », a lancé Antoine Kombouaré au numéro 10 du PSG, pas vraiment connu pour son goût pour l’effort défensif. Il faut croire que le changement d’entraineur et la prise de conscience du meneur de jeu a provoqué ce changement. Neymar est donc capable de le faire, il restera à savoir s’il arrive à le faire sur la durée, ou s’il s’agir d’une période d’état de grâce de Christophe Galtier qui pendant ses premiers mois, peut compter sur l’appui indéfectible de ses plus grandes stars.